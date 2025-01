Rusza budowa Baltica 2. Na Bałtyku powstanie ogromna elektrownia wiatrowa

Szukają ludzi do pracy. Pensja 16,5 tys. zł. Wymagania mają minimalne

Rusza budowa Baltica 2

- "Dzisiaj symbolicznie otwieramy wielką inwestycję o wartości 30 mld zł i mocy 1,5 GW. To jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych. Mówimy o największych turbinach na świecie oraz o przyszłości polskiej energii, ponieważ ta wielka inwestycja jest zaledwie częścią gigantycznego projektu w polską energetykę" - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej poświęconej rozpoczęciu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

Dodał, że inwestycja będzie zlokalizowana ok. 40 km od brzegu, więc "nikomu nie będzie przeszkadzała". Wskazał, że dla niego, jako mieszkańca Pomorza jest to "dość ważne". Zapewnił, że inwestorzy pomyśleli o tym, aby "środowisko, walory turystyczne regionu nie ucierpiały ze względu na tę wielką inwestycję".

Jak zapowiedział premier - do 2040 roku z wiatru powstanie 18 GW, to tyle co dają 4 elektrownie jądrowe.

Polska potrzebuje tańszej energii

Premier Tusk pokreślił, że Polska potrzebuje tańszej energii, by zapewnić sobie konkurencyjność. Wskazał, że mają temu służyć inwestycje w elektrownie wiatrowe, takie jak Baltica 2, dzięki którym energia będzie nie tylko tańsza, ale również czystsza. Zapowiedział również, że w ciągu kilku dni rząd zajmie się przygotowanym przez resort klimatu i środowiska projektem nowelizacji tzw. ustawy odległościowej zakładającej liberalizację przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych na lądzie.

Obecny na uroczystości prezes Polskiej Grupy Energetycznej, która zrealizuje inwestycję Baltica 2 wspólnie z duńską firmą Orsted, powiedział, że Baltica 2 to projekt modelowy pokazujący w jaki sposób realizować duże infrastrukturalne projekty.

- "Ten projekt to również budowa infrastruktury również na lądzie. (...) System elektroenergetyczny będzie połączony z tą morską farmą wiatrową przyłączem o wartości 2 mld zł, które zbuduje polska firma" - stwierdził prezes PGE Dariusz Marzec.

Baltica 2 - największa farma wiatrowa na Bałtyku

Baltica 2 to projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,5 GW. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na świecie. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Polską Grupę Energetyczną i Orsted - duńską firmę specjalizującą się w morskiej energetyce wiatrowej, której większościowym udziałowcem jest duński skarb państwa. W środę obie firmy podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne (FID) dla Baltica 2. Farma obejmie obszar około 190 km kw. zlokalizowany 40 km od polskiego wybrzeża, pomiędzy Ustką a Choczewem; będzie składać się z 107 turbin o mocy 14 MW każda. Eksploatacja ma się rozpocząć w 2027 r.

Rozpoczynamy budowę największej polskiej elektrowni wiatrowej na Bałtyku i jednej z największych na świecie- Baltica2Prawie 6 mld zł inwestujemy z KPO w ten wielki projekt, który dostarczy energię do 2,5 miliona domów już 2027 r.Łącznie z KPO zainwestujemy 20 mld zł w polskie…— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) January 30, 2025

