Jak wynika z prognozy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) uruchomione w 2032 lotnisko CPK będzie mogło obsłużyć 31,4 mln pasażerów, port w Modlinie obsłuży 7,1 mln, a w Radomiu 400 tys. (prognoza dotyczy lat 2024-2060 w woj. mazowieckim). Jak przekazała spółka CPK, po planowanym otwarciu lotniska w IV kwartale 2032 roku ruch komercyjny z Lotniska Chopina zostanie przeniesiony do Baranowa.

Dla przypomnienia, pierwotny plan CPK zakładał uruchomienie lotniska już w 2028 roku. Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek przekazał, że rozbudowa lotniska Chopina będzie niezbędna, aby nie utracić znacznej części ruchu. Na lotnisku Chopina obsługiwane mają być wszystkie rodzaje połączeń lotniczych, ale głównie będzie odbywał się ruch transferowy i długodystansowy, głównym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej będzie CPK. Jak podał członek zarządu CPK Dariusz Kuś modernizacja Okęcia ma skończyć się przed rozpoczęciem sezonu letniego 2029, a jej efektem ma być zwiększenie przepustowości do ok. 30 mln pasażerów rocznie z elastycznością do 10 proc.

Od sezonu 2029 podnoszenie limitu dziennego ma być proporcjonalne do popytu do maksymalnie 800 operacji w ciągu doby, nie przewidziano zmian w limicie nocnym, więc mieszkańcy nie muszą się obawiać wzmożonego ruchu samolotów w nocy.

Tyle pasażerów obsłuży CPK

Jak wyjaśniają przedstawiciele CPK, scenariusz bazowy zakłada, że z roku na rok ruch na lotnisku w Baranowie i Okęciu będzie rósł. W 2032 roku ma być to wcześniej wspomniane 31,4 mln pasażerów, w 2033 roku już 32,7 mln pasażerów, a w 2040 roku 40,7 mln pasażerów.

Jak podał prezes CPK Filip Czernicki w tym roku spółka będzie zajmowała się uzyskiwaniem pozwoleń wodoprawnych, wykonane będą odwierty geologiczno-inżynieryjne, będą prowadzone badania archeologiczne, oraz prace przygotowawcze, takie jak rozbiórki, czy usunięcie drzew i krzewów.

Szacowany koszt inwestycji w której ramach powstaną m.in. lotnisko, oraz system Kolei Dużych Prędkości wynosi 131,7 mld zł.

