Hasco-Lek S.A. - firma otwarta na ludzi i ich wyzwania

Firma została założona w 1984 r. we Wrocławiu. Pierwszymi produktami na liniach wytwórczych firmy były kosmetyki. Dziś firma PPF Hasco-Lek S.A. zatrudnia ponad 1000 osób i kolejne pół tysiąca w spółkach Grupy Hasco. Dostarcza na rynek 60 mln opakowań produktów rocznie, przede wszystkim leków, suplementów diety i kosmetyków. Co ważne, jest to firma rodzinna i jedna z niewielu w branży farmaceutycznej z całkowicie polskim kapitałem.

Realizowanie planów biznesowych wymaga synergii działań w wielu obszarach. Rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych nie byłoby możliwe, bez wysokiego poziomu zaangażowania i kompetencji naszych pracowników. To właśnie ich otaczamy największą troską. Dbamy o ich indywidualny rozwój, wspieramy atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku oraz motywujemy do poszerzania swojej wiedzy i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Koncentrujemy się na potrzebach naszych zespołów i wspieramy proaktywną postawę.

i Autor: Materiały prasowe

- Pragniemy być postrzegani jako rzetelny, uczciwy i pożądany pracodawca, i w ten sposób przyciągać ludzi utalentowanych i otwartych na nowe wyzwania – mówi dr Tomasz Han, członek zarządu PPF Hasco-Lek S.A.

Wyróżnienia i wyzwania

Aż 97 proc. osób zatrudnionych w firmie posiada umowy o pracę. To spełnienie podstawowego standardu firmy, jakim jest budowanie stabilnego zatrudnienia. Z kolei niemal 60 proc. pracowników to kobiety, i dotyczy to także kadry zarządzającej. Firma może się też pochwalić tym, że aż 23 proc. kadry, to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat. To liczby, które zdecydowanie wyróżniają Hasco-Lek na polskim rynku.

W 2020 r., podczas X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, firma zdobyła nagrodę w kategorii Wolontariat za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogli przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na działania wolontariackie. W konkursie nagradzane są firmy, które sięgają po skuteczne rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej, uwzględniając rozwój pracowników i ochronę ich praw. PPF Hasco-Lek S.A. dołączyło do tego grona.