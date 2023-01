Promocje w Biedronce - pieluchy za darmo

Kolejna rewelacyjna promocja w Biedronce. Tym razem oferta dyskontu bardzo ucieszy rodziców maluchów. Tylko w sobotę 7 stycznia w sklepach sieci wszystkie pieluchy i pieluchomajtki Dada są w promocji 1+1 gratis. Kupują jedno opakowanie- drugie dostajemy za darmo. Rodzaje produktów możemy mieszać. Do skorzystania z promocji konieczna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka. Limit dzienny – 2 produkty (max. 1 gratis na kartę Moja Biedronka). Do wyboru mamy 6 rozmiarów: Newborn - 23 szt. 2- 5 kg, Mini – 43 szt. 3-6 kg, Midi - 40 szt. 4-9 kg, Maxi - 33 szt. 7-18 kg, Junior - 28 szt. 15-25 kg oraz Extra Large - 26 szt. 16+ kg.

Dada to jedyne pieluszki w Polsce powstałe we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. Dzieci je lubią, bo nie ograniczają ruchów i nie podrażniają delikatnej skóry. Dobrze dopasowują się do ciała, nie odstają, są elastyczne i mają wytrzymałe rzepy. Do tego są bezzapachowe i nie podrażniają skóry. W promocji Biedronki są wszystkie rodzaje pieluch i pieluchomajtek: Extra Care, Pure Care, Extra Soft i Extra Care Pants. Hipoalergiczne powłoczki w produktach Dada Pure Care zostały stworzone w 100 proc. z materiałów pochodzenia roślinnego.

