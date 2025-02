Hołownia daje wielkie podwyżki posłom. Najwięcej dostanie sam marszałek Sejmu

Fundusze na biura poselskie w górę, wyraźna tendencja

23,3 tys. zł miesięcznie – tyle od 1 stycznia wynosi ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, a raczej biur, bo większość parlamentarzystów ma ich kilka, co nie wpływa na zwiększenie świadczenia. "Jeszcze w grudniu ryczałt wynosił 22,2 tys. zł, ale z mocą wsteczną podwyższył go właśnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050, we wspólnym zarządzeniu z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską z KO, bo przy okazji większe pieniądze dostali też senatorowie. I jest to kolejny odcinek trwającego od lat serialu podwyżek ryczałtu" - czytamy.

Jak zaznaczono, "przed objęciem władzy przez PiS ryczałt na prowadzenie biur przez posłów utrzymywał się przez kilka lat na stałym poziomie – 12,15 tys. zł. Po raz pierwszy poszedł w górę w 2016 r. – wówczas wzrósł do 13,2 tys. zł. Od tego czasu podwyżki zaczęły następować regularnie, np. w 2021 r. ryczałt wzrósł aż o 2 tys. zł, z 15,2 do 17,2 tys. zł" - podkreśla "Rz" w środowym wydaniu.

"Rekordzistą, jeśli chodzi o jednokrotną podwyżkę, i tak okazał się jednak Szymon Hołownia. W ubiegłym roku, w porozumieniu z marszałek Senatu, Hołownia podniósł ryczałt na biura aż o 3,2 tys. zł, z 19 tys. na 22,2 tys. zł. Skąd więc decyzja o kolejnej podwyżce? Zdaniem Kancelarii Sejmu powodem są coraz wyższe koszty prowadzenia biur spowodowane m.in. inflacją" - czytamy.

Inflacja w górę – czy to uzasadnia większe wydatki na biura poselskie?

Główny Urząd Statystyczny przekazał, że zgodnie z wstępnymi danymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrosły rdr o 5,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc.

Według Mariusza Zielonki z Konfederacji Lewiatan jest kilka czynników, które miały na to wpływ. "Po pierwsze, zaczęły obowiązywać nowe cenniki za energię elektryczną dla klientów indywidualnych, co wyraźnie podbiło średnią inflację" - zauważył.

