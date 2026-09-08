Homar-K będzie produkowany w Polsce. Podpisano kluczową umowę z Koreą Płd.

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-09-08 21:56

Polska rozpocznie produkcję elementów wyrzutni Homar-K. Podczas targów MSPO w Kielcach Agencja Uzbrojenia podpisała kluczową umowę licencyjną z koreańską firmą Hanwha Aerospace. Porozumienie otwiera drogę do produkcji ponad 600 części i montażu modułów wyrzutni w kraju.

Podpisanie umowy na wyrzutnie Homar-K na targach MSPO, o czym przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AU/st. kpr. Piotr Szafarski/ Materiały prasowe 8 września 2026 r. została podpisana umowa przekazująca licencję do produkcji modułów wyrzutni pozyskiwanych w programie HOMAR-K.

Polska produkcja Homar-K. Jest kluczowa umowa

To już oficjalne: kluczowe elementy systemu rakietowego Homar-K będą produkowane w Polsce. We wtorek, podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Agencja Uzbrojenia podpisała umowę licencyjną z południowokoreańskim gigantem zbrojeniowym, firmą Hanwha Aerospace. To przełom, na który czekał polski przemysł i wojsko.

Porozumienie to nie jest tylko pustym gestem. Daje ono polskim firmom zbrojeniowym konkretne narzędzia – dokumentację techniczną i prawa do jej wykorzystania. Mówiąc wprost, otwieramy drzwi do transferu technologii, który pozwoli na stopniowe przejmowanie kompetencji w zakresie serwisu, napraw i dalszego rozwoju tego nowoczesnego systemu artylerii rakietowej.

Co dokładnie polskie firmy będą mogły produkować?

Umowa licencyjna to konkretne zobowiązania i możliwości. Dzięki niej polski przemysł będzie mógł nie tylko składać, ale i wytwarzać kluczowe komponenty. Kontrakt jest bezpośrednio powiązany z umową z kwietnia 2024 roku na dostawę 72 modułów wyrzutni. Teraz te moduły zostaną zintegrowane z podwoziami produkowanymi przez polskiego Jelcza.

Co najważniejsze, licencja obejmuje:

  • montaż modułów wyrzutni Homar-K w Polsce,
  • produkcję ponad 600 różnych części zamiennych,
  • opracowanie i produkcję kontenerów transportowo-startowych.

Dzięki nowej umowie, polski przemysł zbrojeniowy zyska prawo do produkcji ponad 600 części zamiennych do modułów wyrzutni. To oznacza, że w razie potrzeby naprawy czy serwisu, będziemy w znacznie mniejszym stopniu zależni od dostaw z Korei Południowej. Komponenty te będą mogły trafiać nie tylko do polskiej armii, ale też do innych państw używających tego systemu.

Więcej polskiego sprzętu w koreańskiej wyrzutni

Najciekawszym elementem umowy jest zapis o produkcji przez polskie firmy kontenerów transportowo-startowych. To pozornie techniczny szczegół, ale w praktyce oznacza małą rewolucję. Największą korzyścią jest jednak dostosowanie wyrzutni do strzelania rakietami kalibru 122 mm, które już teraz produkowane są w polskich zakładach MESKO S.A.

Mówiąc prościej, nasze nowe, potężne wyrzutnie będą mogły strzelać amunicją, którą już mamy i produkujemy na potrzeby systemów WR-40 Langusta. To ogromna oszczędność i ułatwienie logistyczne dla armii. Zamiast polegać wyłącznie na drogich, importowanych pociskach, będziemy mogli wykorzystać własne zasoby.

Cały proces nazywany jest „polonizacją”. Chodzi o to, by z czasem jak najwięcej elementów systemu Homar-K było produkowanych, serwisowanych i rozwijanych w Polsce. To buduje nasze bezpieczeństwo i niezależność technologiczną.

To kolejny etap polsko-koreańskiej współpracy

Podpisana w Kielcach umowa nie wzięła się znikąd. To kolejny, logiczny krok w zacieśnianiu współpracy zbrojeniowej między Polską a Koreą Południową. Wszystko zaczęło się od umowy ramowej z października 2022 roku, która zakładała transfer technologii i ulokowanie produkcji uzbrojenia w Polsce.

Następnie, w kwietniu 2024 roku, podpisano umowę wykonawczą na dostawę 72 modułów wyrzutni, a pod koniec 2025 roku zawarto kontrakt na pociski CGR-080, który również zakłada budowę fabryki w Polsce. Obecna umowa licencyjna jest więc realizacją wcześniejszych zapowiedzi i dowodem na to, że program Homar-K realnie wzmacnia nie tylko potencjał bojowy armii, ale także polski przemysł obronny.

Tegoroczna, XXXIV edycja targów MSPO, na której doszło do podpisania umowy, potrwa do 11 września. Bierze w niej udział ponad 1200 wystawców z 43 krajów, co pokazuje, jak ważnym miejscem dla światowego przemysłu obronnego stały się Kielce.

Portal Obronny: Homar-K test CTM-290

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Ile wiesz o NATO? Quiz z wiedzy na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od czegoś prostego. W którym roku do NATO weszła Polska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOMAR
MON
KOREA PŁD.