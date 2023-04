Horrendalne stawki najmu mieszkań. Gdzie jest najdrożej?

W ostatnim dniu lutego br. liczba dostępnych ofert w serwisie Otodom była o 6 proc. wyższa od tego samego dnia rok wcześniej. W jednym miesiącu pojawiło się w całym kraju prawie 15 tys. nowych ogłoszeń, a ponad 3,7 tys. zostało reaktywowanych - wynika z najnowszego “Raportu z rynku najmu” wydanego przez Otodom.

Gdzie w Polsce pojawiło się najwięcej nowych ofert?

Poza Poznaniem największy przyrost ofert mieszkań na wynajem na koniec lutego zanotowano we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi (odpowiednio o 14%, 13 i 13%). W pozostałych miastach wzrost oferty mieszkań na wynajem w ujęciu miesięcznym wyniósł od 5-6% w Szczecinie i Warszawie do 13,5% w Krakowie. Ciekawie na tym tle wygląda podaż mieszkań na wynajem w Trójmieście. Na koniec lutego była o 5,8% niższa niż na koniec stycznia, za co odpowiada aż 12% spadek liczby ogłoszeń uruchomionych w lutym dla tego miasta.

- Oferta na rynku najmu powoli się odbudowuje, ale to, że ogłoszeń jest więcej nie oznacza, że wynająć mieszkanie będzie łatwiej. Wciąż odnotowujemy duże zainteresowanie tą kategorią w naszym serwisie. Wprawdzie nie jest to już tak wysoki poziom jak tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy liczba wyszukiwań podwoiła się miesiąc do miesiąca. W lutym tego roku był on jednak wciąż o 30% wyższy niż przed rokiem, a w największych miastach nawet o 40-50% - komentuje Ewa Tęczak, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom.

Wzrost nowej oferty nie przekłada się natomiast na spadki cen, co zdaniem ekspertki może być jednym z powodów wysokiej aktywności poszukujących.

- Wysoki poziom czynszów zmusza najemców do polowania na okazje, albo do przeniesienia zainteresowania na obrzeża największych miast. Widać to m.in. we wzroście wyszukiwań w miejscowościach okalających. Oferty najatrakcyjniejsze cenowo wciąż znikają błyskawicznie. - dodaje Ewa Tęczak.

W którym mieście najdrożej?

Zestawienie aktualnych stawek z tymi z lutego w 2022 r. pokazuje, że mieszkania podrożały w każdym z miast analizowanych w raporcie Otodom. Najmniejszy wzrost zanotowano w Bydgoszczy, Lublinie i Szczecinie. Najmocniej najem podrożał w Rzeszowie (o prawie 41%). Niewiele mniej czynsze wzrosły w Krakowie i Opolu (o około 38%).

W Warszawie zmiana roczna wyniosła “zaledwie” 24%, ale przy średnich stawkach ofertowych zdecydowanie wyższych niż w innych miastach, wzrost ten dał się najemcom stolicy odczuć bardzo dotkliwie. Przeciętna stawka za mieszkania na wynajem w Warszawie wynosiła w lutym blisko 5000 zł.

Jakich mieszkań szukali Polacy?

Czy wzrost cen zmienia preferencje najemców? W lutym 2023 r. Polacy niezmiennie najczęściej szukali mieszkań 2-pokojowych o powierzchni co najmniej 40 mkw. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł udział wyszukiwań mieszkań 3-pokojowych z minimalnym metrażem 50 mkw. Spadł natomiast odsetek wyszukiwań mieszkań największych, 6-pokojowych.

W poszczególnych miastach występują oczywiście różnice w udziale lokali różnej wielkości, jednak najpopularniejszym wyborem jest wszędzie mieszkanie 2-pokojowe. Różnice zauważyć można natomiast w deklarowanej wysokości czynszu, który najemcy są gotowi zapłacić.

W Łodzi największa grupa wyszukujących za dwupokojowe mieszkanie była gotowa zapłacić maksymalnie 2000 zł. W Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście najczęściej wyszukiwano dwójki z czynszem do 2500 zł, a w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu do 3000 zł.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.