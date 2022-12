Pierwsze Mieszkanie. Wszystko, co trzeba wiedzieć o programie

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Mieszkanie dla młodych Polaków

Pierwsze Mieszkanie to program ogłoszony przez rząd w grudniu 2022 roku. Nowy program mieszkaniowy przewidziany jest dla osób młodych, przed 45. rokiem życia, przed którymi zakup pierwszego mieszkania. Program Pierwsze Mieszkanie ma ruszyć w 2023. Jego kluczowe elementy to kredyt z niskim oprocentowaniem 2 proc. i specjalne konto oszczędnościowe. Szczegóły programu prezentujemy w galerii.

Młodzi Polacy mają kłopot z zakupem własnego mieszkania ze względu na ceny mieszkań, wymagania banków i wysokie stopy procentowe kredytów. Ile średnio kosztuje mieszkanie w Polsce w 2022 roku? Według danych zagregowanych przez NBP w sześciu największych miastach Polski średnia kwota ofertowa wynosiła w 2022 roku 10 860 zł za mkw, natomiast transakcyjna już 10 374 zł, czyli o 5 proc. mniej. To oszczędność średnio 486 zł za każdy kupiony metr kwadratowy.

Rządowe programy mieszkaniowe

Tę bardzo trudną sytuację ma poprawić nowy rządowy pogram Pierwsze Mieszkanie. Czy będzie on skuteczny? Czas pokaże. Niestety ostatni rządowy program mieszkaniowy Mieszkanie Plus okazał się niewypałem. Mieszkanie Plus to budowa mieszkań na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności. Założenie było takie, że dzięki Programowi Mieszkanie Plus na najem lub docelowo wykup własnego lokalu będzie stać osoby o niskich, ale stabilnych dochodach. O kryteriach przyznania mieszkań i najmu decydować miały samorządy. A jakie zasady obowiązują w nowym programie Pierwsze Mieszkanie? Odpowiedzi w galerii.

