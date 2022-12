Sprzedaż nowych mieszkań drastycznie spada. Deweloperzy w szoku

Sprzedaż nowych mieszkań drastycznie spadła

"W okresie dziesięciu miesięcy tego roku deweloperzy w siedmiu miastach sprzedali łącznie tylko ok. 28,2 tys. mieszkań, czyli o 35 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej popyt skurczył się we Wrocławiu (o 46 proc.), Gdańsku (o 40 proc.) i w Warszawie (o 35 proc.).

Po czerwcowym tąpnięciu sprzedaży kolejne miesiące przynosiły jej delikatny wzrost. Np. z październikowych danych wynika, że w siedmiu największych miastach deweloperzy znaleźli chętnych na łącznie blisko 3,2 tys. mieszkań, co jest wynikiem lepszym od wrześniowego aż o 22 proc. Mówimy tu jednak o zagregowanych danych. W każdym z miast sytuacja jest bowiem inna" - napisano w komunikacie prasowym.

Październik nie był najgorszy

"Warszawscy, krakowscy, wrocławscy i łódzcy deweloperzy w październiku mogli się cieszyć z poprawy wyników sprzedaży. Np. w Krakowie liczba zawartych umów deweloperskich była przeszło dwukrotnie większa niż we wrześniu. W odmiennych nastrojach byli natomiast deweloperzy w Gdańsku, Poznaniu i Katowicach. Tam październik przyniósł pogorszenie wyników sprzedaży o 25-26 proc." - dodano. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w okresie dziesięciu miesięcy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży w siedmiu miastach łącznie niespełna 31,2 tys. mieszkań, czyli o 9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Wygaszenie aktywności firm deweloperskich widoczne jest szczególnie w Warszawie. W październiku deweloperzy wprowadzili tu do sprzedaży aż o 38 proc. mieszkań mniej niż we wrześniu. Dodajmy, że jest to drugi miesiąc ostrego spadku nowej podaży mieszkań w stolicy" - napisano. Z danych wynika, że październik nie przyniósł spodziewanych radykalnych spadków średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów. Jednak - jak podano - już drugi miesiąc z rządu w większości największych miast mamy do czynienia ze stabilizacją średniej.

