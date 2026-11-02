Hurtowe ceny paliw 02.11.2026. Czas na oddech dla kierowców i rynkowa stabilizacja

Ceny hurtowe paliw na 02.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia nie przyniósł nowych cenników na krajowym rynku hurtowym, co oznacza, że w mocy pozostają stawki obowiązujące od 31 października. Sytuację tę można uznać za stabilną, będącą chwilą oddechu dla rynku poddanego ostatnio wyraźnym przecenom.

Poniżej zestawienie aktualnych cen hurtowych netto dla poszczególnych rodzajów paliw:

Orlen: Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6466 zł/m³, ON - 7233 zł/m³

Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6466 zł/m³, ON - 7233 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6467 zł/m³, ON - 7234 zł/m³

Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6467 zł/m³, ON - 7234 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5675 zł/m³, Pb98 - 6466 zł/m³, ON - 7233 zł/m³

W dzisiejszym zestawieniu najtańszą benzynę Pb95 oferują solidarnie wszyscy trzej dostawcy: Orlen, Aramco oraz BP Europa, wyceniając ją identycznie na 5675 zł/m³. W przypadku benzyny Pb98 oraz oleju napędowego (ON) najbardziej atrakcyjne warunki cenowe zapewniają Orlen oraz BP Europa z cenami wynoszącymi odpowiednio 6466 zł/m³ oraz 7233 zł/m³. Oferta Aramco dla tych paliw jest minimalnie droższa – o dokładnie 1 złotówkę na każdym metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W związku z brakiem nowych notowań, w krajowych rafineriach obserwujemy dziś wyraźną stabilizację i fazę wyczekiwania. Wszyscy wymienieni operatorzy utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Aby jednak poprawnie zinterpretować ten zastój, należy spojrzeć na trend z dni bezpośrednio poprzedzających tę przerwę.

Pomiędzy 29 a 31 października rynek notował silne spadki. W tym okresie Orlen oraz BP Europa obniżyły ceny benzyny Pb95 o 56 zł/m³, a oleju napędowego o 51 zł/m³. Najgłębszej korekty na benzynie dokonało w tamtym czasie Aramco, tnąc stawkę za Pb95 aż o 61 zł/m³ przy jednoczesnej obniżce ON o 51 zł/m³. Dzisiejszy brak zmian można więc traktować jako pauzę po dynamicznych cięciach. Dostawcy paliw najwyraźniej obserwują bieżącą zmienność na światowych giełdach, zanim wyznaczą nowe kierunki dla polskiego hurtu.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Brak dzisiejszych aktualizacji cenników jest ściśle powiązany z dynamiczną sytuacją na rynkach makroekonomicznych. Inwestorzy naftowi odnotowują chwilową ulgę – cena ropy Brent obniżyła się do 110,50 USD za baryłkę, tracąc 2,30% w ujęciu dziennym i 5,50% w ujęciu tygodniowym. Ta giełdowa przecena wynika przede wszystkim z intensywnych działań dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, zmierzających do uspokojenia konfliktu z Iranem przed amerykańskimi wyborami. Spadek ryzyka geopolitycznego zachęcił graczy do realizacji zysków. Ulgi dodaje również kurs dolara względem polskiego złotego – para USD/PLN spadła wczoraj o 0,19% i notowana jest na poziomie 3,9398. Mimo to, obraz długoterminowy stanowi potężną presję kosztową: od początku roku (YTD) amerykańska waluta podrożała o blisko 10%, a sama ropa naftowa zyskała na wartości ponad 80%.

Fundamentalna strona podażowa ropy wciąż pozostaje mocno napięta. Na spotkaniu online z 1 listopada, państwa zrzeszone w OPEC+ postanowiły utrzymać swoje limity cięć na grudzień, przekładając kluczowe, trudne decyzje o podaży na rok 2027. Organizacja skorygowała także w dół prognozy światowego zapotrzebowania na koniec 2026 r. Ewentualne ataki na saudyjską lub irańską infrastrukturę czy problemy na szlakach żeglugowych, takich jak Cieśnina Ormuz, w każdej chwili mogą odwrócić rynkowe trendy, co utrudnia wyczekiwany powrót do trwale niższych cen.

Jakie przełożenie mają te procesy na polskie stacje? Uwarunkowania makroekonomiczne sprawiły, że potężne wzrosty zostały wyhamowane, a ochronę kierowcom gwarantują m.in. obniżka VAT do 8% oraz limity maksymalne przy dystrybutorach. Należy pamiętać, że zmiany w hurcie uwidaczniają się na stacjach ze znacznym opóźnieniem. Prognozy na pierwszy tydzień listopada zakładają, że benzyna Pb95 może na pylonach nieznacznie stanieć, do poziomu 6,39-6,52 zł/l. Posiadacze aut wysokoprężnych są w znacznie gorszej sytuacji – ich czekają wydatki rzędu 7,99-8,19 zł za litr.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

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