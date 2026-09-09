Hurtowe ceny paliw 09.09.2026. Wyraźne obniżki cenników mimo napięć na rynkach światowych

Anna Wojnowska
2026-09-09 8:46

Dzisiejsze notowania przynoszą zauważalne obniżki hurtowych cen paliw, w szczególności benzyny, gdzie cięcia przekraczają 6 groszy na litrze. Najtańszą ofertę na rynku prezentują dziś ex aequo Orlen oraz BP Europa, nieznacznie wyprzedzając Aramco.

Ręka osoby w czarnym swetrze trzyma pistolet dystrybutora podczas tankowania auta. O cenach paliw czytaj na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 09.09.2026. Wyraźne obniżki cenników mimo napięć na rynkach światowych

Ceny hurtowe paliw na 09.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja na krajowym rynku hurtowym przynosi ulgę kupującym, odnotowując widoczne spadki we wszystkich analizowanych kategoriach paliw. Sytuacja u głównych dostawców prezentuje się następująco:

  • Orlen: Pb95 - 6195 PLN/m³, Pb98 - 6969 PLN/m³, ON - 7032 PLN/m³
  • Aramco: Pb95 - 6196 PLN/m³, Pb98 - 6971 PLN/m³, ON - 7033 PLN/m³
  • BP Europa: Pb95 - 6195 PLN/m³, Pb98 - 6969 PLN/m³, ON - 7032 PLN/m³

Z powyższego zestawienia wynika, że najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz olej napędowy (ON) oferują dziś równolegle Orlen i BP Europa. Oferta Aramco jest droższa o zaledwie 1-2 złote na metrze sześciennym w zależności od frakcji, co wskazuje na to, że krajowy rynek pozostaje niezwykle zintegrowany i konkurencyjny.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza najnowszych cenników potwierdza wejście w fazę korekcyjnych obniżek. W porównaniu z danymi z 8 września, wszyscy dostawcy zdecydowali się na cięcia, co częściowo odwraca niezwykle silny trend wzrostowy obserwowany na początku miesiąca (szczególnie 4 września, kiedy Pb95 osiągała u liderów rynku poziom blisko 6360 PLN/m³).

Największe zmiany dotknęły benzyn szlachetnych. Orlen i BP Europa obniżyły ceny Pb98 aż o 72 PLN/m³ (z 7041 na 6969 PLN/m³), co przekłada się na spadek rzędu 7,2 grosza na litrze surowca. Aramco dostosowało się do tej samej dynamiki cięć (-72 PLN/m³ dla Pb98). W przypadku popularnej benzyny Pb95 cenniki Orlenu i BP obniżono o 67 PLN/m³, a w Aramco cięcie wyniosło 68 PLN/m³, czyniąc ten podmiot liderem pod względem skali dzisiejszych obniżek tej frakcji. Najbardziej stabilnie wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego – tutaj korekty są mniejsze i wynoszą 15 PLN/m³ w dół dla Orlenu i BP oraz 16 PLN/m³ dla ofert Aramco.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Lokalne obniżki w polskich rafineriach kontrastują z potężną presją makroekonomiczną o zasięgu globalnym. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w silnym trendzie wzrostowym, właśnie przełamując poziom 99,50 USD za baryłkę i kierując się ku psychologicznej granicy 100 USD. Ponad dwudziestoprocentowy skok surowca w ciągu ostatniego miesiąca to bezpośredni efekt drastycznej eskalacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności ataków na tankowce w newralgicznej Cieśninie Ormuz. Sytuację pogarsza twarda polityka kartelu OPEC+, który na początku września zamroził limity wydobycia na październik. Brak obiecanych wcześniej rynkowi dodatkowych baryłek i strach przed przerwaniem łańcuchów dostaw windowały wyceny w ostatnich dniach, potęgując giełdową panikę.

W tej sytuacji krajowym konsumentom nie pomaga wymiernie rynek walutowy. Choć polski złoty ma tendencję do umacniania, a kurs USD/PLN osunął się do poziomu około 3,70, jest to zjawisko niewystarczające, by zneutralizować olbrzymi koszt zakupu naftowego surowca przez europejskie rafinerie. Splot obiektywnie drogiego na rynkach ARA paliwa i wygaśnięcia z początkiem września krajowego programu osłonowego (czyli powrotu do 23 proc. VAT) mocno zawęża przestrzeń do ewentualnych zniżek. Zmiany w hurcie zazwyczaj potrzebują kilku do kilkunastu dni, by w pełni przełożyć się na cenniki na pylonach.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na wyhamowanie fali potężnych podwyżek na stacjach jeszcze w tym tygodniu, zapewniając kierowcom chwilowy oddech.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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