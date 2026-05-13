Ceny hurtowe paliw na 13.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po okresie widocznych cięć w pierwszej dekadzie maja, dzisiejszy poranek przyniósł stanowcze odwrócenie kierunku. Ceny netto na bramach rafinerii poszły zauważalnie w górę, reagując z opóźnieniem na globalną presję surowcową. Jak prezentują się aktualne oferty czołowych dostawców na polskim rynku?

Aramco: Pb95 - 5608 zł/m³, ON - 6091 zł/m³

Pb95 - 5608 zł/m³, ON - 6091 zł/m³ Orlen: Pb95 - 5616 zł/m³, ON - 6112 zł/m³

Pb95 - 5616 zł/m³, ON - 6112 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5616 zł/m³, ON - 6112 zł/m³

Podsumowując dzisiejsze zestawienie, najtańszym dostawcą zarówno w przypadku benzyny Pb95, jak i oleju napędowego (ON) jest obecnie Aramco, wyprzedzając ofertę Orlenu i BP Europy o odpowiednio 8 zł/m³ oraz 21 zł/m³ na obu rodzajach paliw.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Środowa sesja to zdecydowany realizacja scenariusza dynamicznych zmian w cennikach. Wszyscy przeanalizowani dostawcy solidarnie i bardzo wyraźnie podnieśli swoje stawki, korygując spadki z poprzednich dni.

Największa zmiana dotknęła benzynę. PKN Orlen, Aramco oraz BP Europa podniosły cenę Pb95 o równe 95 zł/m³ względem dnia wczorajszego (z poziomu 5521 zł/m³ w Orlen i BP oraz 5513 zł/m³ w Aramco). Przekłada się to na blisko 9,5 grosza na każdym litrze w hurcie netto. W przypadku oleju napędowego podwyżki są nieco łagodniejsze, ale wciąż bardzo odczuwalne: Orlen i BP doliczyły do wczorajszej ceny 78 zł/m³ (wzrost z 6034 na 6112 zł/m³), natomiast Aramco o 79 zł/m³ (z 6012 na 6091 zł/m³). Najgłębszej korekty wzrostowej dla samego diesla, choć różnicą zaledwie jednej złotówki, dokonało więc dzisiaj Aramco.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby zrozumieć dzisiejsze odbicie cenników hurtowych, musimy spojrzeć na uwarunkowania makroekonomiczne. Notowania ropy naftowej Brent oscylują na niebezpiecznie wysokim poziomie 106,46 USD za baryłkę. Choć krótkoterminowo widzieliśmy minimalny spadek (-1,14%) z uwagi na ostrożne nadzieje o zawieszeniu broni i ruchach OPEC+, to surowiec znajduje się w potężnym trendzie wzrostowym (+75% od początku roku). Winna temu jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormuz. Z drugiej strony, stabilny kurs USD/PLN (3,6253) pełni rolę bufora i neutralizuje ryzyko walutowe, co sprawia, że rafinerie reagują czysto surowcowo i marżowo.

Jeszcze na początku miesiąca PKN Orlen starał się amortyzować tę presję obniżkami, a funkcjonująca do końca maja "Tarcza CPN" chroni rynek detaliczny przed drastycznym szokiem. Analitycy spodziewali się z tego tytułu krótkoterminowych obniżek na stacjach. Niestety, dzisiejsze potężne, niemal 10-groszowe odbicie na litrze benzyny w hurcie zmienia tę narrację. Zmiany z rynku hurtowego docierają na pylon z kilkudniowym opóźnieniem.

Dzisiejsze gwałtowne podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy muszą przygotować się na szybkie wyhamowanie majowych spadków cen na pylonach, a kontynuacja tego trendu w kolejnych dniach pogrzebie szanse na tańsze tankowanie przed weekendem.