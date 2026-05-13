Rusza gigantyczny kongres Impact. Poznań stanie się gospodarczym centrum świata

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-13 7:13

Poznań znów stanie się miejscem, gdzie spotkają się najważniejsi ludzie świata polityki, biznesu i nowych technologii. Już od środy rusza dwudniowy kongres Impact. To wydarzenie, które organizatorzy nazywają najważniejszą imprezą gospodarczo-technologiczną w tej części Europy.

Autor: Impact CEE 2026/ Materiały prasowe Panel dyskusyjny na kongresie Impact w Poznaniu. Pięciu prelegentów, w tym kobieta w różowej bluzce z mikrofonem, zasiada na szarych krzesłach na scenie z czerwonym dywanem i logotypem "impact" w tle.

Rozpoczyna się kongres Impact

Przez dwa dni oczy całej Europy będą skierowane na Poznań. Skala wydarzenia robi ogromne wrażenie. Ponad 6 tys. uczestników, 650 mówców i ponad 90 godzin debat oraz wystąpień.

Rozmowy będą toczyć się na 25 różnych ścieżkach tematycznych, od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne.

Światowe gwiazdy przyjadą do Polski

Jednym z największych magnesów tegorocznej edycji będzie Daron Acemoglu, laureat ekonomicznego Nobla z 2024 roku. Profesor Massachusetts Institute of Technology ma mówić o sztucznej inteligencji i walce o dobrobyt w czasach gwałtownych zmian technologicznych.

Do Poznania przyjadą też znane nazwiska światowej polityki i kultury. Wśród gości znaleźli się były premier Kanady Justin Trudeau, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa, noblistka Olga Tokarczuk oraz słynna prawniczka Amal Clooney.

Premier Donald Tusk i prezydenci wezmą udział w kongresie

Na kongresie pojawi się również premier Donald Tusk, a także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Organizatorzy przypominają, że w poprzednich latach gośćmi Impactu byli m.in. Barack Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton czy aktorka Natalie Portman.

W kongresie wezmą udział liderzy biznesu

Nie zabraknie także wielkiego biznesu. Swoich przedstawicieli wyślą globalni giganci, tacy jak Google, Microsoft, Mastercard, Visa czy Uber.

Pojawią się też znani polscy przedsiębiorcy, w tym Rafał Brzoska z InPostu, Marcin Kuśmierz z Allegro czy Michał Sołowow

Jednym z głównych tematów będzie sztuczna inteligencja 

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznego Impactu będzie sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę, bezpieczeństwo oraz rynek pracy.

Dużo miejsca poświęcono także cyberbezpieczeństwu i zagrożeniom dla państw oraz firm. W dyskusjach weźmie udział m.in. dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Karol Molenda

Liczne spotkania autorskie ze znanymi osobami

Impact to jednak nie tylko polityka i biznes. W programie znalazły się też spotkania autorskie z Olgą Tokarczuk, Martyną Wojciechowską, Bogdanem Rymanowskim i Szczepanem Twardochem. Będą także rozmowy o sztuce, emocjach i świecie w czasach kryzysu.

