Hurtowe ceny paliw 15 maja 2026. Orlen tnie stawki wbrew globalnemu kryzysowi

Ceny hurtowe paliw na 15.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja przyniosła korektę w dół na polskim rynku hurtowym. Główni gracze, którzy opublikowali dzisiejsze cenniki, zdecydowali się na obniżenie stawek, co stanowi niespodziewaną ulgę w obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej. Poniżej prezentujemy aktualne stawki netto (w PLN/m³):

Orlen: Pb95 – 5601 zł, ON – 6018 zł

Pb95 – 5601 zł, ON – 6018 zł Aramco: Pb95 – 5589 zł, ON – 5993 zł

Pb95 – 5589 zł, ON – 5993 zł BP Europa (dane z 14.05): Pb95 – 5623 zł, ON – 6049 zł

Analizując powyższe dane, dzisiejszym liderem cenowym na rynku jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę Pb95 (5589 zł/m³) oraz zdecydowanie najtańszy olej napędowy (5993 zł/m³).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze cenniki wyraźnie wskazują na trend spadkowy względem czwartkowych notowań, przełamując wcześniejsze, powolne wzrosty z pierwszej połowy tygodnia. Najgłębszej korekty dokonało Aramco, które obniżyło cenę benzyny Pb95 o 26 zł na metrze sześciennym (spadek z 5615 zł) oraz oleju napędowego o 36 zł/m³ (spadek z 6029 zł). W ślad za nim podążył Orlen, tnąc stawki za Pb95 o 22 zł/m³ oraz za ON o 31 zł/m³. BP Europa utrzymuje na razie w systemie wczorajszy cennik. Obniżki rzędu od 2 do ponad 3,5 grosza na litrze hurtowym, choć z historycznego punktu widzenia symboliczne, są bardzo ważnym sygnałem łagodzącym ze strony producentów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane dziś spadki w hurcie są niezwykle interesujące, jeśli zestawimy je z ekstremalnie trudnym otoczeniem makroekonomicznym. Globalny rynek paliw ugina się pod ciężarem bezprecedensowego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Wybuch wojny izreaelsko-irańskiej oraz paraliżująca transport blokada Cieśniny Ormuz wywindowały notowania ropy Brent do niepokojącego poziomu 107,44 USD za baryłkę. Sytuację polskich rafinerii dodatkowo pogarsza rosnący kurs dolara (para USD/PLN wspięła się do poziomu 3,6485), co tworzy potężną, podwójną presję kosztową na zakupy surowca. Na polskim rynku uderzenie to jest wciąż częściowo amortyzowane przez przedłużenie rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej” z 8-procentowym VAT-em do końca maja 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że zmiany z rynku hurtowego przekładają się na pylonowe cenniki na stacjach detalicznych ze sporym opóźnieniem. Co więcej, wyższe limity maksymalnych cen detalicznych ustanowione przez Ministerstwo Energii dają operatorom stacji pole do odrabiania i rozszerzania marż kosztem potencjalnych obniżek. Mimo wszystko, dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję, że weekendowe tankowanie powstrzyma widmo gwałtownych podwyżek cen na stacjach.