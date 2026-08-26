Hurtowe ceny paliw 26.08.2026. Wyraźne przeceny diesla, ale nadciąga koniec rządowej tarczy

Ceny hurtowe paliw na 26.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Środowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi wyraźną ulgę, a wszyscy czołowi dostawcy zaktualizowali swoje cenniki na korzyść kupujących. Oto jak prezentują się aktualne stawki netto za metr sześcienny (1000 litrów) poszczególnych paliw:

Orlen: Pb95 - 5785 zł, Pb98 - 6546 zł, ON - 6617 zł

Pb95 - 5785 zł, Pb98 - 6546 zł, ON - 6617 zł Aramco: Pb95 - 5786 zł, Pb98 - 6547 zł, ON - 6616 zł

Pb95 - 5786 zł, Pb98 - 6547 zł, ON - 6616 zł BP Europa: Pb95 - 5785 zł, Pb98 - 6546 zł, ON - 6617 zł

Z dzisiejszego zestawienia wynika, że najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oferują obecnie Orlen i BP Europa, minimalnie wyprzedzając konkurencję. Z kolei w przypadku oleju napędowego (ON), na pozycję lidera wysuwa się Aramco, proponując paliwo o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym tańsze niż pozostali główni gracze.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po ubiegłotygodniowym trendzie wzrostowym, który do 22 sierpnia wywindował ceny benzyny Pb95 o ponad 80 zł/m³, a diesla o ponad 85 zł/m³ (względem 19 sierpnia), rynek ulega obecnie wyraźnemu schłodzeniu. Wtorek i środa to czas odrabiania strat przez kupujących, ze szczególnym naciskiem na hurtowe ceny oleju napędowego.

Najsilniejszą przecenę na dieslu zafundowało dziś klientom Aramco, obniżając stawkę za ON aż o 70 zł/m³ względem wtorku. Orlen i BP Europa niemal w pełni zrównały krok z tym ruchem, tnąc ceny oleju napędowego o 69 zł/m³. Zmiany dla benzyny Pb95 są zauważalne, choć skromniejsze: Aramco obniżyło cenę o 12 zł/m³, podczas gdy Orlen i BP odjęły od wczorajszych cenników po 11 zł/m³. Przecena benzyny premium (Pb98) u wszystkich dostawców wyniosła symboliczne 2 złote na każdym tysiącu litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na rynku hurtowym spadki mają silne i jednoznaczne fundamenty makroekonomiczne. Notowania ropy Brent znajdują się w mocnym trendzie zniżkowym, tracąc w ciągu miesiąca ponad 13 proc. Obecnie za baryłkę płaci się ok. 85,5 USD. Inwestorów uspokaja deeskalacja na Bliskim Wschodzie oraz wznowienie płynnego ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz. Presję podażową potęgują najnowsze sierpniowe raporty OPEC i IEA, które zrewidowały w dół prognozy globalnego popytu na surowiec na 2026 rok. Dla polskich rafinerii kluczowy jest również rynek walutowy. Złoty wyraźnie zyskuje wobec amerykańskiej waluty (kurs USD/PLN ustabilizował się w okolicach 3,69), co skutecznie niweluje koszty zakupu ropy za granicą.

Hurtowe cenniki wpływają na to, ile płacimy pod dystrybutorem, z zaledwie kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu. Niestety, radość z niskich notowań ropy będzie prawdopodobnie krótkotrwała. W Polsce wciąż obowiązuje rządowy program "CPN", który do 31 sierpnia utrzymuje obniżoną, 8-procentową stawkę VAT na paliwa. Eksperci nie mają złudzeń: wygaszenie tej tarczy antyinflacyjnej z początkiem września zniweluje korzystne uwarunkowania globalne i z całą pewnością wywoła skokowy, bolesny dla portfeli kierowców wzrost cen na stacjach.