Hurtowe ceny paliw 28.08.2026. Diesel tanieje, benzyna zaskakuje podwyżkami

Ceny hurtowe paliw na 28.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Końcówka sierpnia przynosi na rynku hurtowym dużą dynamikę. Wszyscy wiodący dostawcy zaktualizowali dziś swoje cenniki bazowe, odchodząc od delikatnych korekt na rzecz zdecydowanych ruchów cenowych. Dzisiejsze stawki netto za metr sześcienny paliwa (w temperaturze referencyjnej 15°C, z uwzględnieniem akcyzy i opłaty paliwowej) prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 - 5845 zł, Pb98 - 6608 zł, ON - 6470 zł

Pb95 - 5845 zł, Pb98 - 6608 zł, ON - 6470 zł Aramco Poland: Pb95 - 5846 zł, Pb98 - 6608 zł, ON - 6468 zł

Pb95 - 5846 zł, Pb98 - 6608 zł, ON - 6468 zł BP Europa: Pb95 - 5845 zł, Pb98 - 6608 zł, ON - 6470 zł

Analiza dzisiejszych ofert wskazuje, że najtańszą benzynę 95-oktanową kupimy obecnie w hurcie u Orlenu oraz BP (5845 zł/m³), które wyprzedzają ofertę Aramco zaledwie o złotówkę. Z kolei w przypadku oleju napędowego (ON) szala przechyla się na korzyść Aramco Poland, które oferuje to paliwo w najniższej cenie na rynku, wycenionej na 6468 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po kilku dniach relatywnej stabilizacji, gdzie od 21 sierpnia zmiany cen wynosiły przeważnie od kilku do kilkunastu złotych dziennie, czwartek i piątek przynoszą zdecydowane uderzenie. Obserwujemy dwukierunkowy scenariusz. Wszyscy główni dostawcy (Orlen, Aramco, BP) solidarnie i identycznie obniżyli ceny oleju napędowego dokładnie o 50 zł na metrze sześciennym w stosunku do wczorajszych cenników (co stanowi spadek o 5 groszy na litrze bez VAT). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyn, gdzie zaserwowano nam podwyżki. Orlen i BP podniosły ceny Pb95 o 58 zł/m³, a Pb98 aż o 79 zł/m³. Najgłębszej korekty w górę dla benzyny premium dokonało dziś jednak Aramco, podnosząc cenę Pb98 dokładnie o 80 zł/m³ oraz Pb95 o 57 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne rozdwojenie trendów na polskim rynku hurtowym to bezpośredni efekt nakładających się na siebie i często wykluczających globalnych czynników makroekonomicznych. Z jednej strony ropa Brent przechodzi wyraźną korektę spadkową, taniejąc do poziomu 87,98 USD za baryłkę (spadek o blisko 5,6 proc. w skali tygodnia). Za tymi obniżkami stoją obawy o popyt w Chinach, gdzie wykorzystanie mocy rafinerii spadło do minimów sprzed dekady, oraz spadek premii za ryzyko po postępach dyplomatycznych dotyczących Cieśniny Ormuz. Krajowemu rynkowi nie szkodzi też zbytnio krótkoterminowe osłabienie złotego (kurs USD/PLN wynosi ok. 3,72) - z perspektywy całego miesiąca nasza waluta pozostaje silna.

Skąd więc wzięły się potężne podwyżki benzyny w cennikach polskich rafinerii? Odpowiedzią są wczorajsze, zaskakujące dane z USA o głębokich spadkach zapasów gotowych produktów naftowych. Wywołało to napięcie na globalnym bilansie paliw skończonych i wywindowało marże rafineryjne. Choć sama ropa jest tania, rafinerie zmagają się z ograniczoną podażą gotowej benzyny i destylatów, co bezpośrednio podnosi ich hurtową wycenę. Warto pamiętać, że wszelkie wahania na rynku hurtowym z kilkudniowym opóźnieniem widoczne są na pylonach. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze przed końcem tego tygodnia, jednak dynamiczne wzrosty cen benzyny oznaczają, że kierowcy aut osobowych mogą spodziewać się wyższych rachunków na stacjach.