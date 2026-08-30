Hurtowe ceny paliw 30.08.2026. Czas na oddech dla kierowców?

Ceny hurtowe paliw na 30.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Niedziela na rynku hurtowym nie przyniosła rewizji cenników. Zarówno Orlen, jak i Aramco oraz BP Europa pozostawiły w mocy swoje stawki, co oznacza przerwę w codziennych zawirowaniach. Sytuacja cenowa ukształtowała się zatem na stabilnym poziomie, dając nam wyraźny obraz ofert czołowych dostawców pod koniec tygodnia.

Oto dzisiejsze ceny netto dla głównych rodzajów paliw u poszczególnych dostawców (w PLN za metr sześcienny):

Orlen: Pb95 - 5910 zł/m³, Pb98 - 6678 zł/m³, ON - 6519 zł/m³ (ceny z 29.08)

Pb95 - 5910 zł/m³, Pb98 - 6678 zł/m³, ON - 6519 zł/m³ (ceny z 29.08) Aramco: Pb95 - 5916 zł/m³, Pb98 - 6682 zł/m³, ON - 6519 zł/m³ (ceny z 29.08)

Pb95 - 5916 zł/m³, Pb98 - 6682 zł/m³, ON - 6519 zł/m³ (ceny z 29.08) BP Europa: Pb95 - 5845 zł/m³, Pb98 - 6608 zł/m³, ON - 6470 zł/m³ (ceny z 28.08)

Porównując powyższe oferty, najtańszą benzynę Pb95 (5845 zł/m³) oraz najtańszy olej napędowy (6470 zł/m³) oferuje dziś BP Europa, choć warto mieć na uwadze, że są to stawki zaktualizowane jeszcze przed weekendem. Skupiając się natomiast na rafineriach, które opublikowały nowe dane z datą wczorajszą, widzimy, że cenniki diesla w Orlenie i Aramco idealnie się zrównały (6519 zł/m³), ale najtańszą ofertę na popularną benzynę Pb95 na weekend wysunął Orlen (5910 zł/m³ względem 5916 zł/m³ z Aramco).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejszy dzień to moment na wyłapanie rynkowego oddechu. Brak nowych cenników u operatorów wskazuje na chwilowy zastój, co każe nam z uwagą przyjrzeć się trendom z ubiegłego tygodnia, aby nakreślić kierunek na kolejne dni. Jeszcze do zeszłego piątku na rynku dominowały obniżki cen diesla – w Orlenie od 22 sierpnia stawka za ON stopniała z 6748 zł/m³ do 6470 zł/m³. Jednak wczoraj (29.08) doszło do rynkowego zwrotu. Orlen podniósł cenę benzyny Pb95 o 65 zł/m³, a oleju napędowego o 49 zł/m³. Podobnego, a nawet nieznacznie ostrzejszego manewru dokonało Aramco, windując notowania benzyny o 70 zł/m³ i diesla o 51 zł/m³. Wynika z tego, że weekendowa pauza to jedynie zatrzymanie po gwałtownym hamowaniu niedawnych przecen, co z pewnością jest sygnałem ostrzegawczym dla odbiorców paliw.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Końcówka sierpnia przynosi mocno odczuwalną korektę spadkową na światowych giełdach towarowych. Notowania ropy Brent wyceniane są obecnie na 88,28 USD za baryłkę, tracąc ponad 5% na przestrzeni ostatnich siedmiu dni. Składają się na to obawy rynków o wolniejsze tempo ożywienia i spowolnienie popytu w Chinach, a także rosnące oczekiwania na zwiększoną podaż ze strony krajów kartelu OPEC+. Z drugiej strony, w cenie surowca wciąż mocno osadzona jest premia za ryzyko geopolityczne (związane z Bliskim Wschodem), windująca wartość baryłki blisko 45% powyżej poziomów z końca zeszłego roku.

Przekładając te czynniki na polskie stacje benzynowe, na horyzoncie pojawia się jednoznaczna blokada dla głębszych obniżek – kurs walut. Złoty wyraźnie kapituluje wobec dolara, a para USD/PLN wspięła się na poziom 3,7488. Oznacza to szybkie, bo aż 1,5-procentowe osłabienie naszej krajowej waluty w ciągu jednego tygodnia. Taki scenariusz makroekonomiczny błyskawicznie podnosi koszty zakupu ropy przez krajowych importerów, całkowicie pochłaniając pozytywny impuls ze światowych parkietów. Biorąc pod uwagę standardowe opóźnienia, z jakimi stacje detaliczne reagują na wydarzenia w rafineriach i giełdach: Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.