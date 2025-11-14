NCBR przeznaczy 100 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące efektywnego zarządzania zasobami wody w Polsce.

Nabór wniosków o dofinansowanie (od 1 do 25 mln zł na projekt) rusza 5 grudnia 2025 r. i potrwa do 13 lutego 2026 r.

Konkurs Hydrostrateg 4.0 wspiera projekty dotyczące m.in. ograniczania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych oraz retencji w systemach kanalizacyjnych.

Wspierane będą innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy monitoringu jakości wody, inteligentne sterowanie odpływem z wykorzystaniem AI oraz technologie retencji wody opadowej

NCBR uruchamia konkurs: 100 mln zł na innowacje w gospodarce wodnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło czwarty konkurs w ramach strategicznego programu Hydrostrateg. Jego celem jest znalezienie i sfinansowanie rozwiązań, które realnie poprawią sytuację hydrologiczną w kraju. Budżet naboru wynosi 100 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszy 5 grudnia br. i potrwa do 13 lutego 2026 r. Pojedynczy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości od 1 mln zł do nawet 25 mln zł.

Problem jest palący, na co zwraca uwagę dyrektor NCBR. „Zasoby wodne w Polsce należą do najmniejszych w Europie. Jednocześnie cechuje je duża zmienność w czasie i zróżnicowanie w przestrzeni. Narastająca presja na środowisko, która następuje w wyniku rozwoju rolnictwa, przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej rekreacji i turystyki, jest negatywnie wzmacniana przez zmiany klimatu. Powoduje to dodatkowe zagrożenia dla rosnącego zapotrzebowania na wodę dobrej jakości” – podkreśla prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie z NCBR?

Centrum precyzyjnie określiło obszary, w których poszukuje innowacji. Aby projekt został zakwalifikowany, musi wpisywać się w co najmniej jeden z trzech kluczowych tematów. Pierwszy z nich dotyczy opracowania systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, w tym metod wykrywania i usuwania mikroplastików oraz technologii szybkiego reagowania na rozlewy substancji ropopochodnych.

Drugi obszar koncentruje się na retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Miasta coraz częściej borykają się z wylewami ścieków i uruchamianiem przelewów burzowych. NCBR oczekuje tu projektów związanych z lokalnym zagospodarowaniem wód opadowych, budową rozproszonych zbiorników retencyjnych oraz wdrażaniem inteligentnych systemów sterowania odpływem, wykorzystujących m.in. sztuczną inteligencję. Trzeci temat to retencja w sieciach kanalizacji deszczowej, gdzie kluczowe jest zatrzymywanie i wykorzystywanie wody opadowej, zamiast jej szybkiego odprowadzania.

Kto może ubiegać się o środki w programie Hydrostrateg?

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które mają realną zdolność do wdrożenia wyników projektu. Do czwartej edycji konkursu w Programie Strategicznym Hydrostrateg mogą przystąpić konsorcja składające się z organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. W skład takiego konsorcjum może wejść maksymalnie pięć podmiotów, przy czym musi się w nim znaleźć co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna organizacja badawcza.

Zgłaszane projekty mogą obejmować szeroki zakres prac: od badań podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe, aż po prace przedwdrożeniowe. To otwiera drzwi zarówno dla jednostek naukowych opracowujących fundamentalne technologie, jak i dla firm gotowych do ich komercjalizacji i wdrożenia na szeroką skalę. Program ma więc charakter kompleksowy, łącząc świat nauki i biznesu w celu rozwiązania jednego z najważniejszych wyzwań środowiskowych Polski.

Mateusz Balcerowicz, wiceprezes spółki Wody Polskie