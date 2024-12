Idealny czas na zakup mieszkania. Ceny nieruchomości przestały szaleć

Pieniądze to nie wszystko

Mieszkania na sprzedaż

Jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce? W dobie ogromnej inflacji ceny mieszkań wystrzeliły jak z procy. Wartości okredytowanych nieruchomości podwoiły się, a nawet i potroiły. Okazało się, że kupno mieszkania na kredyt przed kilkoma latu mogło być interesem życia. Czy ta sytuacja się zmieni? Co maja zrobić ludzie, którzy chcieliby kupić mieszkanie: czekać jeszcze kilka miesięcy, a może lat czy też szukać intensywnie nieruchomości?

Jak podaje onet.pl, z analiz Metrohouse i Credipass za trzeci kwartał 2024 r. wynika, że klienci w wieku poniżej 30. roku życia odpowiadali za 20 proc. transakcji. W drugim kwartale tego roku było to 24 proc., a więc już niemal co czwarty kupujący był osobą przed 30. rokiem życia. To o wiele więcej niż w 2022 r., gdzie kupujący przed trzydziestką stanowili zaledwie 11 proc. rynku. Młodym zdecydowanie trudniej jest kupić teraz mieszkanie ze względu na ich cenę, zwłaszcza w dużych miastach, lecz dane pokazują, że wielu decyduje się na taki krok.

Mamy rynek kupującego

W drugiej połowie tego roku ofert było zdecydowanie więcej i można było w nich przebierać. Ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król w rozmowie z Onetem przyznaje, że obecnie na rynku mieszkaniowym następuje stabilizacja, dlatego, jeśli ktoś zastanawiał się nad zakupem własnego lokum, to jest to właściwy czas. Ekspert jednak zastrzega, że według ostatniej analizy Banku Pekao w drugim kwartale 2025 r. będą delikatne korekty na rynku nieruchomości, szczególnie na rynku pierwotnym i ceny mogą nieco spaść. Natomiast w tej chwili jest rynek kupującego.