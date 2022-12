Idealny sposób pomagania nie istnieje? Szlachetna Paczka pokazuje, jakie to proste

Aż 85 proc. Polaków planuje w nadchodzące święta pomóc potrzebującym. Najczęściej będzie to kupno produktów wspierających akcje charytatywne, poza tym 4 na 10 Polaków przekaże datek, a co trzecia osoba - dary rzeczowe. Jak pokazują opinie o różnych formach wspierania, nie zawsze wybieramy te, które uważamy za najbardziej satysfakcjonujące, skuteczne, przyjemne czy choćby łatwe. Ograniczając swój repertuar, wydajemy się zapominać, że pomagać można na milion sposobów: w pracy, w terenie, z własnej kanapy lub przy sklepowej półce, indywidualnie lub w grupie. Pudliszki, które kolejny rok z rzędu łączą siły ze Szlachetną Paczką, dzielą się wynikami badania dostarczającego wartych uwagi life hacków pomocowych.

Idealny sposób pomagania naprawdę istnieje!

Wywierający największy pozytywny wpływ na świat, a przy tym najprzyjemniejszy i najłatwiejszy. Do tego prawie 9 na 10 Polaków uważa, że jest w zasięgu każdej osoby. Zaangażowanie w akcje pomocowe w miejscu pracy bije na głowę wszystkie inne dostępne formy pomagania. O ile wolontariat czy przekazywanie środków materialnych oceniamy pod wieloma względami pozytywnie, na realizowanie ich w gronie współpracowników reagujemy wręcz entuzjastycznie. Aż 97 proc. z nas zgadza się, że takie działanie przynosi satysfakcję, z czego niemal połowa odpowiada w tym względzie bardzo zdecydowanie.

Otwartość na pomoc w miejscu pracy potwierdzają także inne doniesienia - według badań Kantar, aż 4 na 10 zatrudnionych chciałoby pomagać w ramach wolontariatu pracowniczego przez 2 lub 3 godziny w miesiącu. Tymczasem tylko co 10 osoba ma w tym roku w planach uczestnictwo w akcji wsparcia organizowanej w miejscu pracy. Może pora to zmienić? “Tradycja przygotowywania i pakowania podarunków dla potrzebujących rodzin w akcji Szlachetna Paczka to dla nas ogromna radość i fantastycznie spędzony wspólnie czas. Coraz więcej firm jest otwartych na oddolne inicjatywy, warto zgłaszać takie pomysły w pracy” - zachęca dyrektor zarządzająca Marta Pilczuk, która razem z kolegami i koleżankami z Pudliszek wspiera Szlachetną Paczkę co roku.

Pomaganie może być łatwe i przyjemne

Pomijając bezkonkurencyjną pod każdym względem pomoc w środowisku pracy, najprzyjemniejszą formą jest przekazywanie darów rzeczowych, na przykład w inicjatywach takich jak wspomniana Szlachetna Paczka. Drugie miejsce zajmuje pod tym względem wybieranie w trakcie zakupów produktów, z których określona kwota jest przekazywana na akcje charytatywne. Są to też dwa najłatwiejsze spośród działań dla dobra innych.

“Za każdy zakupiony produkt Pudliszek przekazujemy złotówkę dla Szlachetnej Paczki, potrzebne jest tylko zarejestrowanie dowodu zakupu na specjalnej stronie lub przesłanie go MMS-em. Akcja trwa do końca grudnia. W zeszłym roku przekazaliśmy 150 tysięcy złotych. Sekretem sukcesu tej inicjatywy jest prostota - i tak wszyscy spędzamy czas na przedświątecznych zakupach, możemy zrobić coś dobrego zupełnie przy okazji” - wyjaśnia koordynatorka projektu, Małgorzata Michalak-Wojskowicz.

Za nieskomplikowane uznawane jest także nagłaśnianie możliwości pomocy, na przykład w mediach społecznościowych. Natomiast samo w sobie nie dostarcza ono aż tyle satysfakcji czy radości.

Jak zmienić świat

Najwięcej osób, które nie planują w tym roku pomagać, uzasadnia to brakiem możliwości finansowych. Jednak to nie wpłaty, a przekazywanie darów rzeczowych, wolontariat oraz charytatywne wybory przy półce sklepowej mają zdaniem Polaków największy wpływ na rzeczywistość. Dostarczają też największej satysfakcji. Pomaganie przynosi wiele pozytywnych odczuć, jednak nie to jest najważniejsze. Najwięcej z nas motywuje to, że możemy poprawić los innych, dla wielu osób jest to także naturalny ludzki odruch.

