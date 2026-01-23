Ikea wycofuje z oferty dużą, niebieską torbę FRAKTA, która stała się symbolem marki.

Klienci obawiają się, że to koniec kultowego produktu, jednak Ikea uspokaja: torba powróci w odświeżonej wersji w kwietniu 2026 roku.

Zmiana ma na celu unowocześnienie torby i zwiększenie jej funkcjonalności, przy zachowaniu kluczowych zalet poprzedniczki.

Torba FRAKTA to nie tylko praktyczny przedmiot, ale też ikona popkultury i inspiracja dla świata mody, czego dowodem jest m.in. nawiązanie Balenciagi.

IKEA wycofuje niebieską torbę

Na stronie internetowej Ikei pojawił się komunikat, który szybko zwrócił uwagę klientów. Chodzi o legendarną torbę FRAKTA, znaną z tego, że sprawdza się niemal wszędzie — od codziennych zakupów, przez pralnię, aż po większe przeprowadzki.

Najwięcej emocji wzbudziła informacja, że z oferty ma zostać usunięty konkretny model: „duża, niebieska”. To właśnie ten wariant przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów marki, wręcz jej symbolem - pisze "Business Insider".

Klienci pytają o przyszłość torby

Wiadomość o wycofaniu klasycznej wersji torby wywołała spekulacje, czy to definitywne pożegnanie z produktem, który dla wielu jest nieodłącznym elementem codzienności. Jak zauważa „Nordisk Post”, część klientów zaczęła zastanawiać się, czy oznacza to koniec najbardziej kultowego wariantu torby.

IKEA uspokaja klientów i zapewnia, że charakterystyczna torba nie zniknie całkowicie. Przedstawiciel marki przekazał „Nordisk Post”, że w kwietniu 2026 r. ma pojawić się odświeżona odsłona produktu. Oznacza to, że dotychczasowy model zostanie zastąpiony przez nową wersję, ale sama idea torby ma pozostać w ofercie.

To ważny sygnał dla osób, które traktują FRAKTA jak praktyczny „must have” — szczególnie przy większych zakupach, pakowaniu rzeczy czy transporcie.

Zmiany w asortymencie i odświeżenie kultowego produktu

Decyzja o wycofaniu klasycznego modelu nie jest przypadkiem. Jak informuje „Nordisk Post”, IKEA regularnie wprowadza aktualizacje swoich produktów, dopasowując je do zmieniających się potrzeb klientów oraz trendów na rynku.

W tym kontekście nowa wersja torby ma być nie tylko kosmetyczną zmianą, ale też próbą zwiększenia wygody użytkowania. Marka sugeruje, że odświeżona FRAKTA ma zachować kluczowe zalety poprzedniczki, a jednocześnie być jeszcze bardziej funkcjonalna.

Torba FRAKTA w popkulturze i świecie mody

Choć torba kojarzy się głównie z praktycznym zastosowaniem, jej wpływ wykracza daleko poza domowe potrzeby. FRAKTA nawet stała się inspiracją w świecie mody. W 2017 r. Balenciaga — luksusowy dom mody — wypuścił torbę wyraźnie nawiązującą do znanego projektu Ikei. Produkt można było kupić za… 2145 dol. Ta historia tylko potwierdziła, jak mocno niebieska torba zakorzeniła się w popkulturze i jak rozpoznawalna stała się na całym świecie.

