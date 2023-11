Ile dać księdzu w kopercie na kolędzie? Duchowny ujawnił wszystko

Duchowny z kontem na TikToku: @padre.adriano. Tysiące obserwujących

Ksiądz Adrian Chojnicki przyznaje, ze kiedyś przychodził na mecze jako kibic tzw. młyna. Uczęszczał również na „osiemnastki” jednak swoją imprezę z tej kategorii zorganizował w wersji bez używek. Słynie z dobrego kontaktu z młodzieżą, wykonuje zawód katechety w liceum. Deklaruje, że jednym z jego ulubionych rodzajów muzyki jest chrześcijański rap…

Ksiądz, będący gwiazdą internetu, odpowiada na pytanie, ile dać do koperty przy okazji wizyty po kolędzie

- Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje. Jeśli nie chce, to nie daje. Tak samo kolęda, czyli wizyta duszpasterska jest sprawą dobrowolną. Jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo. Kolęda jest po to, aby ksiądz mógł pomodlić się wspólnie z rodziną - tłumaczy duchowny.

Można powiedzieć pół-żartem, pół-serio, że kościół oficjalnie poparł całkowitą dobrowolność noworocznych kopert. Potencjalna kwota darowizny również jest do wyłącznego uznania parafian.

Jak @padre.adriano komentuje celibat księży?

Ksiądz Adrian Chojnicki powołał się na wersy Ewangelii, tłumaczące konieczność wyrzeczeń, aby lepiej wykonywać swoje powołanie.

Wyznaje, że w młodości próbował poderwać siatkarkę ale się nie udało. Później inna dziewczyna zabiegała o jego względy ale role się odwróciły i sam wystąpił w roli tego, który dał kosza.

Użytkownik @padre.adriano uważa aktywność w internecie za sposób na pokazanie, że kościół nie zawsze musi być przesadnie poważny…

