Ile kosztują jagodzianki w Polsce? Prawie 30 zł za sztukę

Ile kosztują jagodzianki w Polsce?

Rozpiętość cenowa jagodzianek jest duża. Można znaleźć drożdżówki za 5, ale też za 29 zł. Więcej zapłacimy za wypieki lepszej jakości, te najtańsze wypełniane są dżemem albo zawierają bardzo mało jagód – podaje businessinsider.pl. Jagodzianki z Olsztynka, uznawane za najlepsze w Polsce, kosztują w tym roku za 8 zł za sztukę. Cena wzrosła rok do roku tylko o złotówkę. Właścicielka cukierni Emilia Witowicz przyznaje, że na podwyżki zdecydowała się głównie przez wzgląd na wzrost ceny jagód.

Jagoda leśna pojawiła się na rynkach hurtowych w cenach 25-32 zł. W trakcie sezonu cena pewnie spadnie do 15-20 zł za kg – mówi dla businessinsider.pl Aneta Koter, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Owoców. Tańsza od krajowej jest zamrożona jagoda z Ukrainy i Białorusi.

Cenowy zawrót głowy - prawie 30 zł za jagodziankę

Za 29 zł jagodzianki sprzedaje rzemieślnicza cukiernia Urszi Cakes w Żabiej Woli. Cukiernia używa do wypieku używa jagód od lokalnych i sprawdzonych dostawcami. Dodatkowo na cenę jagodzianek wpływa również jakość składników użytych w cieście. Urszi Cakes wykorzystuje jajka z wolnego wybiegu, świeże drożdże oraz wysokiej jakości masło 82 proc. od polskiego dostawcy. Do jagodzianek dodawana jest również podwójna ilość kruszonki z prawdziwego masła, a chwilę przed podaniem bułki dopełniane są świeżo wyciskanym waniliowym crème pâtissière, który jest wykonany z prawdziwej wanilii. Jagodzianki ważą ok. 350 g, są więc dużo cięższe niż przeciętne jagodzianki (ok. 120 g).

Cena jagodzianek w Magdy Gessler

Jeśli ktoś chce spróbować jagodzianek z cukierni Magdy Gessler, to musi się liczyć ze sporym wydatkiem. W tym roku cena słodkiej bułki z owocami w warszawskiej cukierni „Słodki Słony” skoczyła do 28 zł! Wypiek kosztuje o 5 zł więcej niż przed rokiem.

