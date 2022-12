Ile kosztują żywe choinki? Gdzie najtaniej? Sezon na świąteczne drzewka rusza

Ceny choinek żywych. Ile kosztują świąteczne drzewka w 2022 roku?

Inflacja uderza w portfele Polaków. Jednak okres Bożego Narodzenia to czas, w którym zwykle wydajemy o wiele więcej. Ile w 2022 roku kosztują choinki? Bez świątecznego drzewka nie wyobrażamy sobie świąt. Zatem pomimo wysokich cen z pewnością wybierzemy jakąś choinkę do domu. Póki co żywe choinki w donicach czy na pniu można kupić głównie w marketach wnętrzarsko-budowlanych. Jeszcze w niewielu miejscach swoje stoiska uruchamiają sezonowi sprzedawcy, ale z tygodnia na tydzień będzie ich przybywać. Choinkę żywą już można zamówić też przez internet. Istnieje też opcja zakupu choinki bezpośrednio u leśniczego. Ceny drzewek świątecznych są różne i zaczynają się już od ok. 30 zł i dochodzą do 300 zł. Cena zależy od rodzaju, gatunku i wysokości drzewka. Jedno jest pewne. Ceny choinek 2022 są nieco wyższe od poprzednich lat. Ale póki co gigantycznej drożyzny nie widać. Ile kosztują żywe choinki w wybranych miastach Polski? Oto cenniki z wybranych losowo miast.

Ceny choinek żywych w Warszawie

Ceny świerku kłującego wahają się od 30 zł do 80 zł. Świerk srebrny kosztuje 60 zł - 140 zł. W ofertach są też sosny, ich cena to 60 zł - 100 zł.

Ceny choinek żywych w Katowicach

Nadleśnictwo Katowice opublikowało już cennik choinek w sezonie 2022/2023. W ofercie jest sosna pospolita, sosna czarna oraz świerk pospolity. Za drzewko do 90 cm zapłacimy 30 zł. Ceny większych drzewek (od 1,5 m) zaczynają się od 44 zł. 3,5-metrowe drzewko kosztuje 61 zł.

Ceny choinek żywych w Poznaniu

Jodła kaukaska, koreańska oraz świerk pospolity, srebrny, serbski i biały w donicach lub cięte. Ceny w zależności od wielkości drzewka wahają się od 60-250zl.

Ceny choinek żywych we Wrocławiu

Świerki pospolite cięte koszt 69 - 99 zł w zależności od wysokości. W doniczkach najmniejsze kosztują 49 zł a troszkę większe 85 zł lub 99 zł. Największe świerki srebrne kosztują119 zł, a 155 zł jodełki.

Ceny choinek żywych w Gdańsku

Za świerk pospolity zapłacimy od 30 do 70 zł, za świerk srebrny od 70 do 110 zł, za sosnę 60-80 zł i za jodłę kaukaską od 100 do 200 zł (ceny przykładowe za choinki do 2 m wysokości)

Ceny choinek żywych w Olsztynie

Ceny żywych choinek rozpoczynają się od 30 zł (za drzewko 90 cm). 37 zło, kosztuje choinka mierząca od 1 do 1,5 m. 61 zł zapłacimy za drzewko 2,6 — 3,5 m.

Ceny choinek żywych w Lublinie

Żywą choinkę możemy kupić ciętą, czyli bez korzeni lub w doniczce, wtedy już z korzeniami. Mała jodełka kosztuje ok. 50 zł. Drzewka mierzące od 1,5 do 2 metrów markety oferują powyżej 100 zł, Za bardzo wysokie drzewka trzeba zapłacić nawet 300 zł.

Sonda Co myślisz o świętach w tropikach? To moje wielkie marzenie! Mam to za sobą - polecam! Wolę białe święta w Polsce :)