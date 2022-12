Ile kosztuje dolar, funt, euro? Kursy walut 22.12.2022

Kursy walut 22.12.2022. Złoty odrabia straty

Złoty może zaliczyć bardzo udane zamknięcie tygodnia, jeśli utrzyma jutro obecny kurs. Względem środy (21.12.2022) euro potaniało o ok. 2 grosze. Polska waluta kontynuuje również wzrost wartości wobec franka szwajcarskiego, który potaniał o ok. grosz, co na pewno ucieszy frankowiczów. Spory spadek zaliczył również dolar, który jest tańszy o nieco ponad 3 grosze. Funt szterling potaniał nieznacznie, o niecały grosz. Sytuacja dla polskiej waluty jest więc coraz lepsza - szczególnie, że dolar jest już daleko od momentu, gdy zrównywał się wartością z euro.

Kurs walut FOREX 22.12.2022 [09:30]

EUR/PLN 4,6549

4,6549 USD/PLN 4,3696

4,3696 CHF/PLN 4,7324

4,7324 GBP/PLN 5,2995

Co wpłynie na kursy walut 22.12.2022?

Na kurs euro wpływ będzie miało podanie we Włoszech informacji o inflacji producenckiej za listopad. Inwestujący w dolara powinni mieć na uwadze dane z USA o PKB za III kwartał, podobne dane pojawią się również w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, co nie pozostanie bez wpływu na kurs funta.

