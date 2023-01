Kursy walut [24.01.2023]. Ile kosztuje euro, dolar, frank? Złoty powoli zyskuje

Kursy walut 24.01.2023. Złoty zyskuje na wartości

Złoty zaliczył dobry start poranka we wtorek i dzięki czemu euro jest tańsze o ok. 1 grosz, choć warto zaznaczyć, że jeszcze w grudniu 2022 roku był na niższym poziomie i od tego czasu rośnie. Frank szwajcarski potaniał o ok. 1 grosz, ale spadek jest mniejszy niż w przypadku euro. Dolar i funt odnotowują jedynie marginalne zmiany, choć dolar zalicza nieznaczny spadek. Na pewno dobrą wiadomością dla amerykańskiej waluty nie są plany Brazylii i Argentyny na wprowadzenie wspólnego środka płatniczego, co obniży wartość dolara.

Kursy walut 24.01.2023 FOREX [10:00]

EUR/PLN 4,7074

USD/PLN 4,3277

CHF/PLN 4,7023

GBP/PLN 5,3626

Co wpłynie na kurs walut 24.01.2023?

Osoby inwestujące w euro powinny zwrócić uwagę na dzisiejsze publikacje wstępnych danych w strefie Euro dotyczące Indeksu PMI dla przemysłu i usług za styczeń. Podobne dane będą publikowane w Niemczech, wraz z indeksem zaufania konsumentów. Dla złotego kluczowe będą dane o podaży pieniądza w Polsce.

Inwestujący w dolara również mogą oczekiwać danych o indeksie PMI dla przemysłu i usług w styczniu, a także na indeks FED z Richmond. Dane o PMI będą publikowane w kontekście także Wielkiej Brytanii, co na pewno wpłynie na kurs funta.

