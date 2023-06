Ile kosztuje euro, dolar, frank? Złoty ze stratami

To już pewne! Zerowy VAT na żywność wydłużony do końca 2023 roku

Kursy walut 29.06.2023. Złoty traci wobec głównych walut, choć i tak jest dosyć wysoko wyceniany. Za euro trzeba zapłacić 4,46 zł i choć rano notowało wzrosty do 4,48 zł, obecnie wróciło do wczorajszej wyceny. Wzrósł również dolar, który wczoraj kosztował ok, 4,07 zł, a obecnie kosztuje 4,09 zł. Frank szwajcarski pozostaje na poziomie 4,55 zł, ale może zaatakować na 4,56 zł. Z kolei funt szterling kosztuje 5,17 zł.

Kursy walut 29.06.2023 FOREX [09:15]

EUR/OLN 4,4678

USD/PLN 4,0952

CHF/PLN 4,5594

GBP/PLN 5,1776

Co wpłynie na kursy walut 29.06.2023?

Na kurs złotego 29.06.2023 wypłynąć może publikacja Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury według BIEC za czerwiec. Na wahania ero mogą wpływać wstępne dane o inflacji konsumenckiej w Hiszpanii i Niemczech w czerwcu oraz dane o koniunkturze gospodarczej w strefie euro. Inwestujący w dolara powinni śledzić dzisiejsze wystąpienie publiczne prezesa Fed Jerome Powella i publikację danych o Produkcie Krajowym Brutto w I kwartale 2023 roku.

