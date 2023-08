Ile kosztuje euro, dolar, funt? Złoty traci na wartości [KURSY WALUT 16.08.2023]

Kursy walut 16.08.2023. Złoty zalicza straty

Złoty w ciągu ostatniej doby stracił wobec głównych walut, dolar w pewnym momencie sięgnął kursu 4,10 zł, choć obecnie spadł do 4,08 zł, choć jeszcze wczoraj kurs wynosił ok. 4,06 zł. Podrożał również frank szwajcarski do 4,64 zł, gdy wcześniej kosztował ok. 4,62 zł, co może niepokoić osoby z kredytami frankowymi. Funt szterling również był w dużo gorszej sytuacji, kosztował ok. 5,15 zł, a obecnie kurs wynosi 5,20 zł. Złoty zaliczył w ciągu jednego dnia ogromne straty, choć teraz zaczął znowu powoli nadrabiać. Niemniej względem ubiegłego dnia jest na minusie.

Kursy walut FOREX 16.08.2023 [10:30]

EUR/PLN 4,4628

4,4628 USD/PLN 4,0835

4,0835 CHF/PLN 4,6477

4,6477 GBP/PLN 5,2040

Co wpłynie na kurs walut 16.08.2023

Na kurs złotego mogą wpłynąć dzisiejsze publikacje wstępnych danych o PKB za II kwartał według GUS, a także wskaźnika inflacji bazowej. Dla europejskiej waluty istotne będą dane o produkcji przemysłowej w czerwcu i PKB w II kwartale w strefie euro za II kwartał.

Pieniądze to nie wszystko - Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.