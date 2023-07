Ile kosztuje euro, dolar, funt? Złoty zyskuje względem głównych walut

Kursy walut 26.07.2023. Mocny złoty

Dolar utrzymywał się powyżej granicy 4 zł i choć koło 10:00 stracił do 3,99 zł, to póki co nie zapowiada się na to, aby dłużej została "trójka z przodu". Przez chwilę kosztował nawet 4,01 zł. Główne waluty tracą wobec złotego, frank szwajcarski kosztuje ok. 4,63 zł, gdy jeszcze niedawno kosztował 4,64 zł. Osłabienie jest jednak nieznaczne. Euro z kolei kosztowało 4,43 zł, obecnie kosztuje 4,42 zł. Osłabił się również funt, kurs jest o dwa grosze niższy i wynosi 5,15 zł.

Kursy walut 26.07.2023 FOREX [10:00]

EUR/PLN 4,4238

4,4238 USD/PLN 3,9979

3,9979 CHF/PLN 4,6386

4,6386 GBP/PLN 5,1569

Co wpłynie na kursy walut 26.07.2023?

Na kurs euro może wpłynąć publikacja danych o podaży pieniądza rok do roku w strefie euro (dane za czerwiec), oraz Indeksu zaufania do konsumentów we Francji. Na kurs dolara może wpłynąć decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych, oraz późniejsza konferencja prasowa.

