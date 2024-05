Kursy walut [22.05.2024] Złoty zyskuje

W środę rano złoty umocnił się wobec euro o ok. 0,1 proc., do ponad 4,25 zł, do dolara o blisko 0,1 proc., który kosztował niespełna 3,92 zł, a względem franka szwajcarskiego o 0,1 proc., do blisko 4,29 zł.

We wtorek ok. godziny 17 euro kosztowało ponad 4,25 zł, dolar blisko 3,92 zł, a frank szwajcarski 4,3 zł.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.