Nowe regulacje znacząco zmieniły rynek usług kominiarskich – od września 2023 roku jedyną ważną formą potwierdzenia wykonania przeglądu jest elektroniczny protokół w systemie CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Oznacza to koniec tradycyjnych dokumentów papierowych i wprowadzenie cyfrowej kontroli nad bezpieczeństwem instalacji grzewczych w całym kraju.
- Obowiązkowa częstotliwość: przegląd co najmniej raz w roku dla wszystkich budynków, czyszczenie kominów 2-4 razy w roku w zależności od paliwa
- Aktualne koszty: 250-450 złotych za przegląd w domu jednorodzinnym, najdrożej w Warszawie (do 500 zł), najtaniej w mniejszych miastach (od 150 zł)
- Kary za brak przeglądu: mandat 500 złotych od PINB plus ryzyko odmowy odszkodowania przez ubezpieczyciela
- E-protokoły obowiązkowe: od września 2023 r. tylko elektroniczne protokoły w systemie CEEB są ważne prawnie
Spis treści
- Kiedy trzeba robić przeglądy kominiarskie - terminy i częstotliwość 2025
- Koszty przeglądów kominiarskich w Polsce 2024-2025
- Kary za niewykonanie przeglądów kominiarskich
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z zaniedbania
- Obowiązki właścicieli nieruchomości
- Kto może wykonywać przeglądy?
- System CEEB - rewolucja cyfrowa
- Praktyczne porady dla właścicieli domów
Kiedy trzeba robić przeglądy kominiarskie - terminy i częstotliwość 2025
Coroczny przegląd kominiarski jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli budynków zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Najlepszy termin to jesień (wrzesień-listopad), przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Budynki o powierzchni powyżej 2000 m² wymagają przeglądów dwukrotnie w roku - do 31 maja i do 30 listopada.
Częstotliwość czyszczenia przewodów zależy od rodzaju używanego paliwa i jest określona rozporządzeniem MSWiA:
Paliwa stałe (węgiel, drewno, pelety):
- Czyszczenie przewodów: 4 razy w roku (co 3 miesiące)Przegląd techniczny: raz w roku
Paliwa gazowe i płynne (gaz ziemny, olej opałowy):
- Czyszczenie przewodów: 2 razy w roku (co 6 miesięcy)Przegląd techniczny: raz w roku
Przewody wentylacyjne:
- Czyszczenie i przegląd: raz w roku
Zakłady gastronomiczne mają szczególnie rygorystyczne wymagania - czyszczenie przewodów co miesiąc, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej.
Koszty przeglądów kominiarskich w Polsce 2024-2025
Ceny usług kominiarskich wzrosły średnio o 50-100 proc. po wprowadzeniu systemu CEEB, ponieważ kominiarze muszą poświęcać więcej czasu na każdego klienta. W Polsce nie ma oficjalnych stawek maksymalnych - kominiarze działają na zasadach wolnego rynku.
Aktualne ceny w największych miastach:
- Warszawa: 250-500 zł (najdrożej w kraju)
- Kraków: 200-400 zł
- Wrocław: 190-370 zł
- Gdańsk: 170-370 zł
- Poznań: 180-375 zł
Najtańsze regiony:
- Zielona Góra: 130-320 zł
- Białystok: 150-295 zł
- Kielce: 160-350 zł
Różnica między najdroższym a najtańszym regionem może wynosić nawet 150 złotych za ten sam zakres usług.
Cennik według zakresu usług:
- Sama kontrola przewodów: 250-350 zł
- Kontrola + czyszczenie: 300-400 zł
- Pełny pakiet (kontrola + czyszczenie + sprawdzenie instalacji gazowej): 450-500 zł
- Budynki wielorodzinne: 2-5 zł za metr bieżący przewodu
Usługi dodatkowe:
- Udrożnienie przewodu: 400-800 zł
- Wideo-inspekcja komina: od 300 zł
- Opinia kominiarska: od 250 zł
- Frezowanie komina: 140-220 zł/mb
Polecany artykuł:
Kary za niewykonanie przeglądów kominiarskich
Mandat za brak przeglądu wynosi 500 złotych i nakłada go Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). To jedyna instytucja uprawniona do karania za zaniedbanie obowiązków związanych z przeglądami kominiarskimi.
Kontrola jest teraz znacznie prostsza dzięki systemowi CEEB - PINB ma bezpośredni dostęp do bazy danych wszystkich wykonanych przeglądów. Brak elektronicznego protokołu w systemie oznacza automatycznie brak ważnego przeglądu.
Poważniejsze konsekwencje niż mandat:
- Utrata ochrony ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają aktualnego e-protokołu przeglądu. Brak tej dokumentacji może skutkować:
- Odmową wypłaty odszkodowania po pożarze
- Unieważnieniem polisy ubezpieczeniowej
- Pełną odpowiedzialnością właściciela za szkody
Dodatkowe sankcje administracyjne:
- Czasowe zamknięcie budynku przy zagrożeniu bezpieczeństwa
- Nakaz wykonania niezbędnych napraw
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z zaniedbania
Statystyki bezpieczeństwa pokazują wagę problemu: w 2023 roku odnotowano 15.285 pożarów od urządzeń na paliwa stałe oraz 42 ofiary śmiertelne zatrucia czadem w sezonie 2023/2024.
Obowiązki właścicieli nieruchomości
Właściciele wszystkich budynków w Polsce - w tym domów jednorodzinnych - mają jasno określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa instalacji grzewczych.
Główne obowiązki prawne to:
Coroczne przeglądy wszystkich przewodów:
- Przewody dymowe (od palenisk na paliwo stałe)
- Przewody spalinowe (od urządzeń gazowych i olejowych)
- Przewody wentylacyjne (grawitacyjne i mechaniczne)
- Instalacje gazowe
Regularne czyszczenie przewodów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA - od 2 do 4 razy w roku w zależności od paliwa.
Usuwanie wykrytych usterek w terminach określonych przez kominiarza w protokole.
Zapewnienie dostępu uprawnionemu kominiarzowi do wszystkich przewodów i urządzeń.
Kto może wykonywać przeglądy?
Mistrz kominiarski - uprawniony do kontroli:
- Przewodów dymowych
- Grawitacyjnych przewodów spalinowych
- Grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych
Osoba z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności - może kontrolować wszystkie powyższe plus:
- Kominy przemysłowe i wolno stojące
- Przewody z wymuszonym ciągiem mechanicznym
- Weryfikacja uprawnień możliwa na stronie: zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona
- Przepisy prawne regulujące przeglądy kominiarskie
Podstawą prawną obowiązku wykonywania przeglądów kominiarskich są następujące akty:
- Ustawa Prawo budowlane z 1994 r.
- Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c - zobowiązuje właścicieli do okresowej kontroli co najmniej raz w roku instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
- Art. 62a ust. 5 - od 18 września 2023 roku protokoły są sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie CEEB.
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.
- Art. 4 określa obowiązki właściciela budynku w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych.
- Rozporządzenie MSWiA z 2010 r.
- Szczegółowo określa częstotliwość czyszczenia różnych typów przewodów - od raz w miesiącu (gastronomia) do raz na 6 miesięcy (paliwa gazowe).
Polecany artykuł:
System CEEB - rewolucja cyfrowa
Od września 2023 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w ramach projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Najważniejsze zmiany:
- Koniec protokołów papierowych - nieważne prawnie
- E-protokoły dostępne natychmiast po zalogowaniu na zone.gunb.gov.pl
- Automatyczna kontrola przez PINB - dostęp do wszystkich danych
- Dodatkowe obowiązki kominiarzy - inwentaryzacja źródeł ciepła
Praktyczne porady dla właścicieli domów
Jak wybrać dobrego kominiarza:
- Sprawdź uprawnienia - legitymacja z hologramem i numerem rejestru, weryfikacja w systemie GUNB pod adresem zone.gunb.gov.pl
- Unikaj fałszywych kominiarzy - prawdziwi specjaliści nie sprzedają kalendarzy ani gadżetów od drzwi do drzwi
- Wybieraj członków organizacji branżowych - Krajowa Izba Kominiarzy (izbakominiarzy.pl) lub Korporacja Kominiarzy Polskich
Jak zaoszczędzić na przeglądach:
- Zlecaj pakiety usług - kompleksowy przegląd (kontrola + czyszczenie + gaz) jest tańszy niż oddzielne zlecenia
- Umawiaj się poza sezonem - wizyty wiosenne (marzec-maj) często tańsze o 20-30% niż jesienne
- Organizuj grupowe zlecenia z sąsiadami - możliwe rabaty dla większej liczby budynków
- Porównaj oferty - różnice między kominiarzami mogą wynosić 30-50%
Przygotowanie do przeglądu:
- Zapewnij dostęp do wszystkich przewodów i kominów
- Przygotuj dokumentację techniczną budynku
- Zbierz informacje o źródłach ciepła i rodzaju paliwa
- Upewnij się, że kominiarz ma dostęp do internetu (potrzebny do e-protokołu)
Sygnały alarmowe wymagające natychmiastowej kontroli:
- Parujące okna w domu podczas palenia
- Grzyb i wilgoć na ścianach przy kominie
- Słaby ciąg w przewodach kominowych
- Dym przedostający się do pomieszczeń
- Spadek efektywności ogrzewania
Po przeglądzie:
- Pobierz e-protokół z systemu CEEB - to jedyna ważna dokumentacja
- Zachowaj dokumenty dla ubezpieczyciela - warunek wypłaty odszkodowania
- Wykonaj zalecone naprawy w ustalonych terminach
- Zaplanuj następny przegląd - najlepiej z rocznym wyprzedzeniem
Różnica między przeglądem a czyszczeniem:
- Przegląd kominiarski to kompleksowa kontrola stanu technicznego, sprawdzenie drożności i szczelności, ocena zgodności z normami i wystawienie e-protokołu. Może go wykonać tylko mistrz kominiarski lub osoba z uprawnieniami budowlanymi.
- Czyszczenie komina to usuwanie zanieczyszczeń (sadza, smoła) i udrożnienie przewodów. W domach jednorodzinnych właściciel może to robić samodzielnie, ale w budynkach wielorodzinnych wymaga się czeladnika kominiarskiego.
Regularne przeglądy kominiarskie to inwestycja w bezpieczeństwo warta 150-450 złotych rocznie. To niewielka kwota w porównaniu z potencjalnymi stratami - pożar czy zatrucie czadem mogą kosztować życie mieszkańców i setki tysięcy złotych strat materialnych.