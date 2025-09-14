Nowe regulacje znacząco zmieniły rynek usług kominiarskich – od września 2023 roku jedyną ważną formą potwierdzenia wykonania przeglądu jest elektroniczny protokół w systemie CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Oznacza to koniec tradycyjnych dokumentów papierowych i wprowadzenie cyfrowej kontroli nad bezpieczeństwem instalacji grzewczych w całym kraju.

Kiedy trzeba robić przeglądy kominiarskie - terminy i częstotliwość 2025

Coroczny przegląd kominiarski jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli budynków zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Najlepszy termin to jesień (wrzesień-listopad), przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Budynki o powierzchni powyżej 2000 m² wymagają przeglądów dwukrotnie w roku - do 31 maja i do 30 listopada.

Częstotliwość czyszczenia przewodów zależy od rodzaju używanego paliwa i jest określona rozporządzeniem MSWiA:

Paliwa stałe (węgiel, drewno, pelety):

Czyszczenie przewodów: 4 razy w roku (co 3 miesiące)Przegląd techniczny: raz w roku

Paliwa gazowe i płynne (gaz ziemny, olej opałowy):

Czyszczenie przewodów: 2 razy w roku (co 6 miesięcy)Przegląd techniczny: raz w roku

Przewody wentylacyjne:

Czyszczenie i przegląd: raz w roku

Zakłady gastronomiczne mają szczególnie rygorystyczne wymagania - czyszczenie przewodów co miesiąc, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej.

Koszty przeglądów kominiarskich w Polsce 2024-2025

Ceny usług kominiarskich wzrosły średnio o 50-100 proc. po wprowadzeniu systemu CEEB, ponieważ kominiarze muszą poświęcać więcej czasu na każdego klienta. W Polsce nie ma oficjalnych stawek maksymalnych - kominiarze działają na zasadach wolnego rynku.

Aktualne ceny w największych miastach:

Warszawa: 250-500 zł (najdrożej w kraju)

Kraków: 200-400 zł

Wrocław: 190-370 zł

Gdańsk: 170-370 zł

Poznań: 180-375 zł

Najtańsze regiony:

Zielona Góra: 130-320 zł

Białystok: 150-295 zł

Kielce: 160-350 zł

Różnica między najdroższym a najtańszym regionem może wynosić nawet 150 złotych za ten sam zakres usług.

Cennik według zakresu usług:

Sama kontrola przewodów: 250-350 zł

Kontrola + czyszczenie: 300-400 zł

Pełny pakiet (kontrola + czyszczenie + sprawdzenie instalacji gazowej): 450-500 zł

Budynki wielorodzinne: 2-5 zł za metr bieżący przewodu

Usługi dodatkowe:

Udrożnienie przewodu: 400-800 zł

Wideo-inspekcja komina: od 300 zł

Opinia kominiarska: od 250 zł

Frezowanie komina: 140-220 zł/mb

Kary za niewykonanie przeglądów kominiarskich

Mandat za brak przeglądu wynosi 500 złotych i nakłada go Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). To jedyna instytucja uprawniona do karania za zaniedbanie obowiązków związanych z przeglądami kominiarskimi.

Kontrola jest teraz znacznie prostsza dzięki systemowi CEEB - PINB ma bezpośredni dostęp do bazy danych wszystkich wykonanych przeglądów. Brak elektronicznego protokołu w systemie oznacza automatycznie brak ważnego przeglądu.

Poważniejsze konsekwencje niż mandat:

Utrata ochrony ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają aktualnego e-protokołu przeglądu. Brak tej dokumentacji może skutkować:

Odmową wypłaty odszkodowania po pożarze



Unieważnieniem polisy ubezpieczeniowej



Pełną odpowiedzialnością właściciela za szkody

Dodatkowe sankcje administracyjne:

Czasowe zamknięcie budynku przy zagrożeniu bezpieczeństwa

Nakaz wykonania niezbędnych napraw

Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z zaniedbania

Statystyki bezpieczeństwa pokazują wagę problemu: w 2023 roku odnotowano 15.285 pożarów od urządzeń na paliwa stałe oraz 42 ofiary śmiertelne zatrucia czadem w sezonie 2023/2024.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele wszystkich budynków w Polsce - w tym domów jednorodzinnych - mają jasno określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa instalacji grzewczych.

Główne obowiązki prawne to:

Coroczne przeglądy wszystkich przewodów:

Przewody dymowe (od palenisk na paliwo stałe)

Przewody spalinowe (od urządzeń gazowych i olejowych)

Przewody wentylacyjne (grawitacyjne i mechaniczne)

Instalacje gazowe

Regularne czyszczenie przewodów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA - od 2 do 4 razy w roku w zależności od paliwa.

Usuwanie wykrytych usterek w terminach określonych przez kominiarza w protokole.

Zapewnienie dostępu uprawnionemu kominiarzowi do wszystkich przewodów i urządzeń.

Kto może wykonywać przeglądy?

Mistrz kominiarski - uprawniony do kontroli:

Przewodów dymowych

Grawitacyjnych przewodów spalinowych

Grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych

Osoba z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności - może kontrolować wszystkie powyższe plus:

Kominy przemysłowe i wolno stojące

Przewody z wymuszonym ciągiem mechanicznym

Weryfikacja uprawnień możliwa na stronie: zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona

Przepisy prawne regulujące przeglądy kominiarskie

Podstawą prawną obowiązku wykonywania przeglądów kominiarskich są następujące akty:

Ustawa Prawo budowlane z 1994 r.

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c - zobowiązuje właścicieli do okresowej kontroli co najmniej raz w roku instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).



Art. 62a ust. 5 - od 18 września 2023 roku protokoły są sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie CEEB.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.

Art. 4 określa obowiązki właściciela budynku w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych.

Rozporządzenie MSWiA z 2010 r.

Szczegółowo określa częstotliwość czyszczenia różnych typów przewodów - od raz w miesiącu (gastronomia) do raz na 6 miesięcy (paliwa gazowe).

System CEEB - rewolucja cyfrowa

Od września 2023 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w ramach projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Najważniejsze zmiany:

Koniec protokołów papierowych - nieważne prawnie

- nieważne prawnie E-protokoły dostępne natychmiast po zalogowaniu na zone.gunb.gov.pl

po zalogowaniu na Automatyczna kontrola przez PINB - dostęp do wszystkich danych

- dostęp do wszystkich danych Dodatkowe obowiązki kominiarzy - inwentaryzacja źródeł ciepła

Praktyczne porady dla właścicieli domów

Jak wybrać dobrego kominiarza:

Sprawdź uprawnienia - legitymacja z hologramem i numerem rejestru, weryfikacja w systemie GUNB pod adresem zone.gunb.gov.pl

Unikaj fałszywych kominiarzy - prawdziwi specjaliści nie sprzedają kalendarzy ani gadżetów od drzwi do drzwi

Wybieraj członków organizacji branżowych - Krajowa Izba Kominiarzy (izbakominiarzy.pl) lub Korporacja Kominiarzy Polskich

Jak zaoszczędzić na przeglądach:

Zlecaj pakiety usług - kompleksowy przegląd (kontrola + czyszczenie + gaz) jest tańszy niż oddzielne zlecenia

Umawiaj się poza sezonem - wizyty wiosenne (marzec-maj) często tańsze o 20-30% niż jesienne

Organizuj grupowe zlecenia z sąsiadami - możliwe rabaty dla większej liczby budynków

Porównaj oferty - różnice między kominiarzami mogą wynosić 30-50%

Przygotowanie do przeglądu:

Zapewnij dostęp do wszystkich przewodów i kominów

Przygotuj dokumentację techniczną budynku

Zbierz informacje o źródłach ciepła i rodzaju paliwa

Upewnij się, że kominiarz ma dostęp do internetu (potrzebny do e-protokołu)

Sygnały alarmowe wymagające natychmiastowej kontroli:

Parujące okna w domu podczas palenia

Grzyb i wilgoć na ścianach przy kominie

Słaby ciąg w przewodach kominowych

Dym przedostający się do pomieszczeń

Spadek efektywności ogrzewania

Po przeglądzie:

Pobierz e-protokół z systemu CEEB - to jedyna ważna dokumentacja

Zachowaj dokumenty dla ubezpieczyciela - warunek wypłaty odszkodowania

Wykonaj zalecone naprawy w ustalonych terminach

Zaplanuj następny przegląd - najlepiej z rocznym wyprzedzeniem

Różnica między przeglądem a czyszczeniem:

Przegląd kominiarski to kompleksowa kontrola stanu technicznego , sprawdzenie drożności i szczelności, ocena zgodności z normami i wystawienie e-protokołu. Może go wykonać tylko mistrz kominiarski lub osoba z uprawnieniami budowlanymi.

, sprawdzenie drożności i szczelności, ocena zgodności z normami i wystawienie e-protokołu. Może go wykonać tylko mistrz kominiarski lub osoba z uprawnieniami budowlanymi. Czyszczenie komina to usuwanie zanieczyszczeń (sadza, smoła) i udrożnienie przewodów. W domach jednorodzinnych właściciel może to robić samodzielnie, ale w budynkach wielorodzinnych wymaga się czeladnika kominiarskiego.

Regularne przeglądy kominiarskie to inwestycja w bezpieczeństwo warta 150-450 złotych rocznie. To niewielka kwota w porównaniu z potencjalnymi stratami - pożar czy zatrucie czadem mogą kosztować życie mieszkańców i setki tysięcy złotych strat materialnych.

