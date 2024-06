Ile kosztuje podróż Boltem z Polski do Chorwacji? Turyści się przekonali

Urzędy skarbowe żądają wyjaśnień o majątku. To podstęp wbrew prawu

- Kierowca Bolta opowiedział mi o historii, gdy w zeszłym roku pewna rodzina udała się również do Chorwacji za 2 tys. euro. Innym razem - według opowieści kierującego pojazdem - pewnemu państwu zepsuł się samochód w drodze na lotnisko do Wrocławia. Okazało się, że zmiana lotu kosztowała 8 tys. Na miejsce dotarli Boltem za 6 tys – podaje serwis turysci.pl.

Ile kosztuje przejazd samochodem do Chorwacji we własnym zakresie?

- Ile kosztuje przejazd do Chorwacji i z powrotem, samochodem osobowym na przykładowej trasie Warszawa-Trogir-Warszawa? Trasa Warszawa-Trogir przez Czechy/Austrię/Słowenię ok. 1400 km. Koszt paliwa w dwie strony przy założeniu spalania 6l/100 km oraz cenie za litr benzyny 6,36 zł = 1068 zł. Winiety: 270 CZK + 17,20 EUR + 32 EUR = 260 zł. Autostrada w Chorwacji: 27,5 EUR x 2 = 236 zł. Razem = ok. 1564 zł – podaje serwis punt.pl

ile kosztuje samolot z Warszawy do Chorwacji?

- Z naszych danych wynika, że najtańszy lot w jedną stronę z Warszawy do Zagrzebia kosztuje 560 zł i odbywa się na trasie Lotnisko Warszawa Chopina – Zagrzeb. Na tej trasie można z reguły znaleźć najniższe ceny. Średnia cena, jaką trzeba zapłacić za lot powrotny na tej trasie, wynosi 595 zł (…) Najtańszy lot w obie strony na trasie Warszawa - Zagrzeb znaleziony na KAYAK w ciągu ostatnich 72 godzin był oferowany przez Austrian Airlines w cenie 682 zł, a firma Lufthansa proponowała cenę 782 zł. Lot w jedną stronę z firmą Austrian Airlines kosztował 544 zł, a z Lufthansa - 641 zł (…) Liczba codziennych połączeń bezpośrednich wylatujących z Warszawy i lądujących w Zagrzebiu waha się między 1 a 2, a średni czas lotu wynosi 1h 40min - podaje serwis kayak.pl.

