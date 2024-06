Ile kosztuje praca matki w domu? Policzyła wszystkie fuchy. Oto kwota

Te polskie miasta dopłacają do 2500 zł do zakupu roweru! Jak dostać pieniądze?

Praca kobiet w domu warta tysiące zł

Blogerka, autorka książek dla dzieci Ilona Kostecka, w opublikowanym na swoim koncie na Instagramie nagraniu, wylicza, kosztuje praca kobiet w przeliczeniu na pieniądz. "Przecież ta nic nie kosztuje" – mówi blogerka.

- "Czy mężczyźni utrzymują kobiety? Często można to usłyszeć, gdy żona zajmuje się domem i dziećmi, a zawodowo pracuje tylko on. Żeby sprawdzić, czy to prawda, musimy przeliczyć, ile mężczyzna musiałby zapłacić osobom z zewnątrz za pracę, którą wykonuje ona" - mówi autorka nagrania i wylicza po minimalnych stawkach netto: niania - 3200 zł, gotowanie - 1500 zł; sprzątanie - 1800 zł; pranie - 240 zł; zakupy - 200 zł plus organizacja rodzinnych imprez etc. "Razem: ok. 7000 zł na miesiąc" - podsumowuje Ilona Kostecka.

Tyle mężczyźni oszczędzają na domowych pracach kobiet

- „ Jeśli mężczyzna nie przelewa takiego wynagrodzenia na konto żony, to znaczy, że właśnie tyle dzięki jej pracy w domu oszczędza" - dodaje, a swoje nagranie kończy komentarzem: "To nie mężczyźni, utrzymują kobiety, które zajmują się domem, tylko kobiety - które zajmują się domem - umożliwiają mężczyznom pracować bez przeszkód".

