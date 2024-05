Niemieckie firmy uciekają do Polski! Co się dzieje?

Babciowe 1500 zł – co Tusk obiecał w czasie kampanii wyborczej?

- Jeśli mama, która pójdzie do pracy i będzie zarabiać nawet płacę minimalną - to biorąc to 1500 zł na opiekę, dołoży się i tak do finansów publicznych (…) Tu wygrywają wszyscy: kobiety, które chcą pójść do pracy, dzieci, które będą miały opiekę, babcie, które poczują się docenione. Równocześnie nie stracą na tym finanse publiczne – to przedwyborcza zapowiedź ze strony Koalicji Obywatelskiej. Obecnie projekt przechodzi przez ścieżkę legislacyjną w sejmie.

Babciowe w 2024 roku – trzy kwoty dla rodziców i opiekunów

Projekt "Aktywny rodzic" przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) to 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami - 1900 zł miesięcznie.

Według planowanych przepisów, z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd szacuje roczny koszt zaproponowanych rozwiązań na 8,9 mld zł.

– Program wychodzi naprzeciw potrzebom tysięcy polskich matek i ojców, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z troskliwą opieką nad swoimi pociechami (…) To pakiet regulacji, które niczego nie narzucają, ale wręcz przeciwnie, dają rodzicom wybór form sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z własnymi potrzebami i z własnymi przekonaniami – zadeklarowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

