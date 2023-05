Ile kosztuje złoty, euro, dolar, funt? Kursy walut [24.05.2023]. Złoty się umacnia!

Koniec wakacyjnego 500 plus! Minister to potwierdził! "Analizowane są inne formy wsparcia turystyki"

To już pewne!

Kursy walut 24.05.2023. Złoty w mocnej pozycji

Kursy walut 24.05.2023. Złoty od dłuższego czasu jest w mocnej pozycji względem głównych walut i dalej pozostaje na pozytywnym kursie. Euro jest poniżej granicy 4,50 zł i waha się pomiędzy 4,48, a 4,49. Dolar spadł o jeden grosz i kosztuje obecnie 4,16 zł, co jest skutkiem wysokiego zadłużenia USA. Z kolei funt szterling kosztuje ok. 5,17 zł. Potaniał również frank szwajcarski, co ucieszy osoby z kredytami frankowymi, obecnie waluta kosztuje 4,62 zł.

Kursy walut 24.05.2023 [FOREX] 9:30

EUR/PLN 4,4938

4,4938 USD/PLN 4,1681

4,1681 CHF/PLN 4,6254

4,6254 GBP/PLN 5,1775

Co wpłynie na kurs walut 24.05.2023?

Dla kursu złotówki kluczowe będą dane o koniunkturze konsumenckiej w maju oraz o podaży pieniądza M3. Z kolei na kurs euro wpłyną dane z Niemiec - indeks instytutu Ifo za maj, oraz wystąpienie prezes ECB Christine Lagarde. Na funta wpłyną dane o inflacji konsumenckiej i producenckiej za kwiecień, a także wystąpienie publiczne szefa brytyjskiego banku centralnego Andrewa Baileya.

Waży się również dalszy los dolara i USA. Stanom Zjednoczonym grozi bankructwo techniczne i jeśli kongres nie podniesie pułapu zadłużenia rządu, państwo może być niewypłacalne. Na kurs amerykańskiej waluty wpłyną także tygodniowe zmiany zapasów paliw, oraz wystąpienie publiczne członka zarządu Fed, Christophera Wallera.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.