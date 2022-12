Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Stawka VAT na prąd wzrośnie z powrotem do 23 proc. Co to oznacza?

Od 2023 roku wzrośnie VAT na prąd, co potwierdził już Jacek Sasin zaznaczając, że zostanie utrzymany niższy podatek na żywność. To powinno budzić obawy, ale z drugiej strony - rząd wprowadza maksymalne ceny prądu w przyszłym roku, oraz limity. Więcej zapłacą więc osoby, które zużyją więcej niż przewidziano w ustawie (tj. 2000 kWh). Zapytaliśmy więc eksperta jak na ceny surowców wpłynie powrót do 23 proc. VAT-u na prąd.

- Zerowa stawka VAT powodowała, że surowce były prawie o 1/4 tańsze. A zatem przywrócenie VAT-u do może przełożyć się na kilkanaście procent podwyżki, w zależności od surowca, od uwarunkowań, bo ta podwyżka nie przenosiła jeden do jednego - tłumaczy Superbiznesowi Wojciech Jakóbik, Redaktor naczleny Biznesalert.

Czy zamrożenie cen pomoże?

Jak tłumaczy ekspert ceny surowców będą rosły, ale zamrożenie cen dla odbiorców przez rząd może być kosztowne. Choć w teorii planowano sfinansować projekt podatkiem od nadmiarowych zysków spółek, to te pieniądze mogą nie wystarczyć.

- Należy się liczyć z dalszymi podwyżkami cen surowców, z tym zastrzeżeniem, że ceny zostaną zamrożone na określonym pułapie, a za tym być może będzie potrzebne większe dofinansowanie, które będzie pochodzić z nadmiarowych zysków spółek, a być może będziemy potrzebowali więcej pieniędzy z budżetu - mówił Jakóbik.

Niemniej według eksperta w przyszłym roku możemy spodziewać się podwyżek od kilku do kilkunastu procent, zarówno w przypadku energii, jak i gazu.

Inflacja dopiero się rozkręca?

Senator nie ma wątpliwości! POSŁUCHAJ!