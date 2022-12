Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Jeśli przedsiębiorcy nie złożą wniosku o uprawnieniu do skorzystania z niższych cen prądu do 30 listopada, już w grudniu zapłacą wyższe stawki. Zgłoszenie dokumentu po terminie będzie skutkować tym, że niższe ceny prądu zapłacimy dopiero miesiąc po złożeniu oświadczenia (czyli jeśli złożymy je w grudniu, tańszy prąd będziemy mieli w styczniu). Wielu przedsiębiorców sądzi, że to właśnie od przyszłego roku będą obowiązywać niższe stawki, tymczasem można z nich skorzystać już w ostatnim miesiącu 2022 roku.

Maksymalna cena prądu skutkuje tym, że na naszych rachunkach zapłacimy maksymalnie 785 zł za MWh, czyli 79 groszy za kWh zamiast 2 zł. Z osłony mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, czyli zarówno małe spółki z o. o. z KRS, jak i te zarejestrowane w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Do mikroprzedsiębiorców zaliczają się spółki które zatrudniają średniorocznie nie więcej niż 10 osób, a jej obroty lub aktywa nie przekraczają 2 mln euro za dwa lata wstecz.

– Zamrożenie cen energii to dobry krok, bo firmy ponoszą ogromne koszty związane z prowadzeniem działalności. Galopująca inflacja, daniny publicznoprawne, rosnące opłaty za gaz i prąd sprawiają, że wielu przedsiębiorców nie wie jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość. Dzięki niższym stawkom już od grudnia mogą płacić co najmniej o połowę niższe rachunki za prąd niż dotychczas – podkreśla Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Gdzie wysłać wniosek o zamrożenie cen prądu dla firm? Jak go złożyć?

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego należy złożyć do naszego dostawcy energii (Tauronu, Enei, lub PGE etc.), w których informujemy, że spełniamy warunki ustawowe dla tańszego prądu oraz podajemy, w których licznikach dostawca będzie stosował maksymalne ceny. Co ważne - wniosek nie jest obowiązkowy (ale bez niego nie będziemy mieli tańszego prądu) i nie jest rozpatrywany, jedynie informuje dostawcę o tym, że przysługują nam niższe ceny.

