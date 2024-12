Ile można zarobić jako mikołaj. Czy ten interes się opłaca?

Zarobki mikołaja

W grudniu pojawia się wiele ofert pracy tymczasowej. Rąk do pracy potrzebują m.in. firmy eventowe, które na ten czas szukają kandydatów, którzy wcielą się w postać św. Mikołaja, elfów, śnieżynek. Okazuje się, że w tym roku zarobki w tej branży są wyższe o 8 proc. niż rok temu. Na najwyższe stawki mogą liczyć osoby, które przyodzieją kostium mikołaja. Ich wynagrodzenie znacznie wzrośnie, jeśli zdecydują się na pracę w samą Wigilię. To na jakie wynagrodzenie może liczyć mikołaj? Za godzinę pracy może zarobić on od 31 do nawet 250 zł netto. Oczywiście niższe stawki obowiązują przed gwiazdką, np. za pracę w galerii handlowej, a te najwyższe za pracę w wigilijny wieczór.

Kto może zostać mikołajem

A kto może zostać mikołajem? To zadanie dla panów, którzy dobrze prezentują się w czerwonym kostiumie św. Mikołaja. Niezbędna jest miła aparycja i nienaganna kultura osobista. Dobrze też, kiedy kandydat zna języki obce, np. angielski. Oczywiście, mikołaj musi mieć dobre podejście do dzieci i umiejętności nawiązania z nimi kontaktu. Rzecz jasna niewskazane jest zamiłowanie do używek takich jak alkohol czy papierosy.

Inne świąteczne prace

Trzeba przyznać, że święta kojarzą się głównie z mikołajem, ale w okresie Bożego Narodzenia jest wiele prac sezonowych, kojarzących się właśnie ze świętami. Jednak nic nie pobije zarobków mikołaja. Na przykład towarzysząca mu śnieżynka może już liczyć na wynagrodzenie rzędu 23,5 - 35 zł netto za godzinę.

Według danych Personnel Service na nienajgorsze wynagrodzenie mogą też liczyć sprzedawcy karpi i choinek. Ci pierwsi mogą liczyć na zarobki w wysokości 24,10 – 40 zł netto za godzinę, natomiast drudzy otrzymają za swoją pracę od 24,10 do o 35 zł netto. Zdarza się też, że właściciele tego typu punktów sprzedaży pod koniec świątecznego zakupowego szaleństwa wypłacają premie, które znacząco podnoszą wynagrodzenie.