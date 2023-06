Znaczek w klapie

Opornik w klapie, element elektroniki był symbole oporu wobec komunistycznej władzy. Częściej jednak noszono znaczki i przypinki z symbolem NSZZ Solidarność, wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej (wzorowano się na Lechu Wałęsie), stylizowanym portretem Lecha Wałęsy, Jana Pawła II, czy Józefa Piłsudskiego.

W serwisach aukcyjnych zestawy takich przypinek kupimy od 100 zł do 200 zł. Cena zależy od ilości znaczków w zestawie oraz ich stanu. Egzemplarze dobrze zachowane, bez śladów użytkowania należą dziś do rzadkości.

Znaczek poczty podziemnej

Ciekawostką lat 80. XX w. był podziemny obieg pocztowy ze znaczkami wydawanymi przez Pocztę Solidarności, Niezależną Pocztę Pomorza, Pocztę Komitetu Katyńskiego, czy Pocztę KPN. Znaczki drukowano nielegalnie na maszynach i powielaczach przemycanych z zagranicy. Sprzedaż znaczków kolportowanych w podziemiu zasilała finanse ruchu opozycyjnego. Znaczki sprzedawano bez kleju, z krzywymi ząbkami, czasem z błędami drukarskimi. Dzisiaj te są najwięcej warte. Lecz zawsze wyróżnia je Interesująca grafika. To ich główny walor, obok historycznego. Dziś historyczne znaczki pocztowe kosztują po kilka złoty, a całe bloczki od 30 zł do 100 zł. Znaczek z 1983 upamiętniający tragiczną śmierć Grzegorza Przemyka osiąga dziś cenę 50 zł.

i Autor: Szulecki Witold Jaroslaw/East News 35 lat wolności

Wybory 4 czerwca 1989

Tekturowe plakietki z napisem “Wybory 1989, Musimy wygrać” i faksymilą Lecha Wałęsy zostały wystawione w internetowej aukcji za 40 zł. Nie cieszyły się jednak wzięciem. Może dlatego, że nie są to oryginalne autografy.

Lepsze notowania mają plakaty z serii „Zdjęcie z Wałęsą”, które stały się jedną z ikon czerwcowych wyborów. Łącznie powstało 238 fotografii kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z Lechem Wałęsą. Ikoniczne plakaty z kampanii wyborczej 1989 poza jednym nie były efektem fotomontażu. Organizatorzy przedsięwzięcia oraz kandydaci wykazali się niezwykłą mobilizacją i na dwóch głównych sesjach fotograficznych oraz kilku indywidualnych uchwycono większość kandydatów. Dziś te unikalne plakaty osiągają cenę 200 zł za egzemplarz.

i Autor: TOMASZ WIERZEJSKI/FOTONOVA 35 lat wolności

W samo południe

W popularnych serwisie aukcyjnym pojawiła się oferta sprzedaży pierwszego oryginalnego wydania słynnego plakatu “Solidarność, W samo południe, 4 czerwca 1989”. To jeden z najważniejszych polskich plakatów politycznych XX w. Zachowało się niewiele egzemplarzy z 10 tys. nakładu. Plakat zaprojektował Tomasz Sarnecki, wówczas student warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoje pracy nawiązał do kultowego amerykańskiego westernu “W samo południe”. Plakat wydrukowano we Włoszech, a rozklejono go wieczorem 3 czerwca 1989 jedynie w Warszawie i na Mazowszu. Plakat Sarneckiego z jego prostym i przekonującym przekazem stał się symbolem wyborów, w których Polacy gremialnie wybrali wolność. W roku 1999 Victoria & Albert Museum w Londynie uznało plakat Solidarności za jeden ze stu najważniejszych plakatów XX wieku. Prywatny sprzedawca wycenił pierwodruk na 14,9 tys. zł. Oferta ważna jest do 17 czerwca 2023. Wkrótce dowiemy się, czy znalazł się chętny na jedną z relikwii naszej historii najnowszej.

