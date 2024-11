Ile Polacy zyskali na PPK? Miliardowe zyski w Pracowniczych Planach Kapitałowych

215 zł zasiłku od 1 listopada co miesiąc. Komu przysługuje i jak go uzyskać?

Pięć lat temu ruszyły pracownicze plany kapitałowe (PPK), czyli powszechny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne. Od 1 lipca 2019 r. największe firmy w Polsce zaczęły uruchamiać PPK, a kulminacja zapisów do programu miała miejsce późną jesienią. Obecnie PPK jest dostępne we wszystkich miejscach pracy. Sprawdzamy, ile osób zapisało się do programu, jak duże oszczędności udało się zgromadzić oraz jak na tle rynku wypadają fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).

Pracownicy chętnie oszczędzają w PPK

PPK powstało, by skłonić pracujących do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Zachętą jest wsparcie finansowe pracodawcy w postaci dodatkowych wpłat i dopłaty państwowe. Osoba, która przystąpi do PPK będzie odkładać na swoim rachunku w PPK wpłaty ze swojej pensji oraz otrzyma dodatkowe wpłaty od pracodawcy i dopłaty Państwa. W skali całego kraju do PPK przystąpiło jak dotąd blisko 3,6 mln osób. Według szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w programie uczestniczy prawie połowa uprawnionych, a w największych firmach do PPK przystąpiło ok. 75% pracowników.

– PPK to najpowszechniejszy sposób dobrowolnego oszczędzania na emeryturę – wyraźnie odstaje na plus na tle pozostałych produktów emerytalnych, gdzie można zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego czy pracownicze programy emerytalne ma tylko kilka procent zatrudnionych. Warto jednak wciąż pracować nad większą partycypacją, zwłaszcza w mniejszych firmach – mówi Paweł Giza, wiceprezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Nationale-Nederlanden to jeden z liderów rynku PPK

PPK zarządzają wyspecjalizowane firmy finansowe takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne czy towarzystwa ubezpieczeń na życie. Jedną z nich jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. , które ma 25 lat doświadczenia w zarządzaniu środkami emerytalnymi i jest jednym z liderów rynku PPK.

– Naszymi klientami jest 15,5 tys. pracodawców i ok. 226 tys. ich pracowników. Wartość oszczędności w PPK, którymi zarządzamy wyniosła na koniec września b.r. blisko 3 mld zł. Pod względem zgromadzonych aktywów jesteśmy trzecią największą firmą na rynku – dodaje Paweł Giza. Środki, które gromadzą uczestnicy PPK są inwestowane, by ich wartość mogła stopniowo rosnąć. Z blisko 3 mld oszczędności, które zgromadzili klienci Nationale-Nederlanden, ok. 1 mld zł to zysk wypracowany przez fundusze.

Atrakcyjna stopa zwrotu

Pieniądze są inwestowane w sposób dopasowany do wieku uczestnika PPK. Każdej osobie przypisywany jest jeden z oferowanej palety funduszy. Ma on w nazwie datę, która jest zbliżona do roku, gdy oszczędzający PPK kończy 60 lat. To, ile środków w danym momencie fundusz inwestuje w akcje i obligacje, zależy od tego w jakim wieku są jego uczestnicy.

Nationale-Nederlanden PTE zarządza obecnie dziewięcioma funduszami zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro (2025-2065) – dedykowanymi do oszczędzania w ramach PPK. Od momentu uruchomienia do 26 września 2024 r. wszystkie fundusze wypracowały dodatnie wyniki. Najwyższe stopy zwrotu, które sięgają prawie 80%, przyniosły fundusze o dalszych datach, czyli skierowane do najmłodszych oszczędzających w PPK. Ich wyniki solidnie przekraczają także średni wynik wypracowany przez cały rynek PPK. – Oszczędzający w PPK mogą stale monitorować, ile mają środków i jaki wynik wypracowały fundusze. Można to łatwo sprawdzić po zalogowaniu do serwisu Moje NN – mówi Paweł Giza.