i Autor: Tomasz Stankiewicz

Bezpieczny kredyt

Ile trzeba czekać na Bezpieczny Kredyt 2 procent? Zainteresowanie jest ogromne

O "Bezpieczny kredyt 2 proc." złożono już 18 tys. wniosków! To znacznie przewyższyło oczekiwania rządu, który spodziewał się 14 tys. wniosków do końca roku. Zdaniem ekspertów spowoduje to wydłużenie się okresu czekania na decyzję kredytową. Rykoszetem otrzymają również ci, którzy nie korzystają z programu, a biorąc kredyt hipoteczny.