Ile trzeba wydać na podręczniki do szkoły? Rodzice są zdania, że majątek

O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

Taka sytuacja skłania wielu rodziców do rozważenia zakupu używanych podręczników, które są zdecydowanie tańsze. Niestety, nie wszystkie pozycje podręczników są dostępne w formie używanej. Brakuje zwłaszcza podręczników do popularnych przedmiotów, takich jak HIT czy materiały z nowej podstawy programowej.

Termin powrotu dzieci do szkoły, który przypada już 4 września, skłania rodziców do wcześniejszych zakupów podręczników. Wydatek na podręczniki co roku sprawia, że rodzice czują zawrót głowy, a w przypadku roku szkolnego 2023/2024 nie jest inaczej. Ceny podręczników w tym roku są wyższe nawet o 30 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszt pojedynczego podręcznika może teraz wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych więcej niż rok temu. Jednak istnieją alternatywne źródła zakupu, takie jak antykwariaty czy rynki z książkami z tzw. drugiej ręki, gdzie ceny mogą być niższe. Niestety, nie wszystkie podręczniki są dostępne w tych miejscach.

Wspierające rodziców dofinansowania, takie jak dotacje celowe od Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) czy program "Dobry start", mają na celu złagodzenie kosztów zakupu podręczników. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych otrzymują darmowe podręczniki od Ministerstwa Edukacji, co przynosi pewną ulgę. W takim przypadku, wydatek ogranicza się głównie do artykułów papierniczych, zeszytów, piórników, plecaków i innych akcesoriów. Jednak nawet w przypadku tych artykułów, ceny mogą być wysokie, jak np. koszt zwykłego kleju, który w niektórych sklepach wynosi nawet 10 zł.

Warto zaznaczyć, że darmowe podręczniki są dostarczane tylko dla przedmiotów obowiązkowych. Sytuacja komplikuje się, gdy chodzi o uczniów starszych roczników. W przypadku szkół średnich, zwłaszcza liceów i techników, rodzice muszą samodzielnie zakupić podręczniki, które potrafią być znacznie kosztowne. Za zestaw obowiązkowych podręczników do liceum i technikum koszt może wynosić od 639 zł do nawet 678 zł, dotyczy to jednego dziecka. Rodzice posiadający dwójkę lub trójkę uczniów muszą się liczyć z kwotą sięgającą nawet 2 tys. zł.

W związku z tym, że koszty podręczników stają się coraz bardziej obciążające dla rodziców, coraz częściej sięgają oni po podręczniki używane, które są tańszą alternatywą.

QUIZ PRL: Jak dobrze pamiętasz PRL? Komplet punktów zdobędą nieliczni Pytanie 1 z 10 Ściany peerelowskich komisariatów były pomalowane farbami: olejnymi - szarą i seledynową o jasnych, słonecznych kolorach przemysłowymi z azbestem Dalej