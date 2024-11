Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 5 tys. zł emerytury? Powalające wyliczenia

Ile trzeba zarabiać teraz, żeby mieć 5 tys. zł emerytury?

Jak wyliczył Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich dla "Faktu", aby otrzymywać emeryturę ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie, dzisiejszy trzydziestolatek musi zarabiać od 6200 zł, do nawet 9800 zł brutto miesięcznie. Dolny próg dotyczy mężczyzn, którzy pracują do 65 roku życia, a górny kobiet, które przejdą na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia.

Kobieta, żeby mieć więc taką samą emeryturę jak mężczyzna musi pracować dłużej, lub zarabiać tyle co on. Dysproporcja wynika z różnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, przez co kobiety pracując krócej, mają krótszy czas składkowy. Ponadto kobiety żyją statystycznie dłużej, a przy przeliczaniu emerytury ZUS bierze pod uwagę nasze składki, oraz przewidywaną długość życia.

Jaką emeryturę da ci twoja pensja?

Tym samym, aby otrzymywać 3000 zł emerytury brutto, trzeba zarabiać teraz od 3722 zł do 5873 zł; 4 tys. zł emerytury od 4962 do 7831 zł.

W przypadku wyższych emerytur, do 6 tys. zł świadczenia trzeba zarabiać od 7443 zł do 11 747 zł, na 7 tys. zł emerytury od 8684 zł do 13 704 zł, a na 8 tys. zł świadczenia od 9924 do 15 622 zł.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 8,1 tys. zł brutto miesięcznie. To oznacza, że kobiety zarabiająca tę kwotę może liczyć na emeryturę mniejszą niż 5 tys. zł, a mężczyzna na kwotę mniejszą niż 7 tys. zł (przy założeniu, że oboje skończą pracę po ukończeniu wieku emerytalnego).

Kozłowski przy wyliczeniach podawał dzisiejszą wartość pieniądzach i przyjął, że realny wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach wyniesie 1,5 proc. rocznie, a waloryzacja kapitału emerytalnego 3 proc. Biorąc jednak pod uwagę, że dzisiejsi 30-latkowie przejdą na emeryturę najwcześniej za 30-35 lat, to ekonomicznie wiele może się zmienić.

