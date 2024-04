Problemy z budową domu do 70 m2! Co się stało?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku? Polska musi się dostosować do unijnej regulacji

Obecnie płaca minimalna wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Obecnie nie ma konkretnych danych na temat podwyżki wynagrodzeń od 2025 roku, ale rząd musi do listopada bieżącego roku dostosować przepisy do unijnej dyrektywy o płacy minimalnej.

W efekcie płaca minimalna ma osiągać 60 proc. mediany wynagrodzeń, bądź 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Polska nie powinna mieć z tym problemu, bo obecnie relacja najniższej płacy do przeciętnego wynagrodzenia wynosi 54,6 proc.

Jak wylicza infor.pl, nawet przy pesymistycznym scenariuszu powrotu inflacji do 8 proc. i takiej też podwyżce płacy minimalnej, wzrośnie z 4300 zł brutto do ok. 4644 zł brutto, czyli o ponad 300 zł (w tym roku wzrosła aż o 700 zł).

Portal zauważa, że przy założeniu scenariusza 4 proc. inflacji, najniższa krajowa wzrosłaby o nieco ponad 200 zł, do kwoty 4472 zł brutto.

Koniec podwójnej podwyżki płacy minimalnej?

Ponadto spadek inflacji (w marcu 2024 roku 1,9 proc.) wpłynie również na to, że w 2025 roku podwyżka płacy minimalnej będzie tylko jedna i nastąpi na początku roku w styczniu. W przeciwieństwie do ostatnich dwóch lat, gdy inflacja wynosiła przez rok ponad 5 proc., więc podwyżki płacy minimalnej musiały być dwie w ciągu roku.

Podwyżka płacy minimalnej jest o tyle istotna, że wyznacza nie tylko poziom najniższych zarobków, ale również poziom wielu danin publicznych, świadczeń czy zasiłków. W tym również składki na ubezpieczenie zdrowotne, której kwestia ostatnio rozgrzewa przedsiębiorców. Stąd też podwyżki płacy mogą być sporym obciążeniem budżetu, lub podwyżką wpływów do niego (ze względu na wzrost np. składek).

