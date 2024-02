Lidl szuka stażystów! Zapłaci im więcej niż pensja minimalna

Lidl zatrudnia stażystów

Lidl Polska zatrudnia obecnie blisko 27 tys. osób i jest jednym z najlepszych pracodawców w kraju, co pokazuje prestiżowa nagroda „Top Employer”, którą sieć dostała po raz 11. Aby dać szansę również młodym ludziom na zdobycie doświadczenia zawodowego, Lidl Polska 26 lutego rusza z kampanią stażową. Ponad 70 osób ma szansę dostać się na 3-miesięczny wakacyjny (lipiec-wrzesień br.) płatny staż oraz nabyć cenne umiejętności i zobaczyć, jak wygląda praca w centrali i biurach sprzedaży sieci od podszewki.

Bogata oferta stażowa

Staż będzie można odbyć we wszystkich pionach organizacyjnych centrali, np. w dziale zakupów, marketingu, finansów, prawnym, controllingu, IT, zapewnienia jakości, zarządzania promocjami czy BHP. Stażystów poszukują także regionalne biura sprzedaży w Gliwicach, Jankowicach, Legnicy, Mińsku Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Stargardzie, Strykowie, Tarnowie, Wyszkowie, Bydgoszczy oraz Błoniu.

Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci do 30 roku życia, którzy są dostępni od lipca do września br. Najważniejsze kryteria w doborze kandydatów, to motywacja i chęć do nauki.

Atrakcyjne wynagrodzenie

Chętnym zostaną powierzone ciekawe zadania, które rozwiną ich umiejętności i talenty. Oprócz tego, kandydaci mogą liczyć na pensję od 4720 do 5170 zł brutto za miesiąc (wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin w miesiącu). Aby zapoznać chętnych z kulisami pracy w Lidl Polska w środę, 20 marca, w Poznaniu sieć organizuje wydarzenie dla studentów – Nice to Lidl You. W ubiegłym roku wzięło w nim udział prawie 2 tys. osób.

