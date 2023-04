i Autor: Art Service/Super Express

Centralny Port Komunikacyjny

Ile wyniosły dotychczasowe wydatki na CPK? Wiceminister i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała nie zna odpowiedzi na to pytanie

- Całkowita suma jest bardzo trudna do zdefiniowania - powiedział we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała. W ten sposób odniósł się do kwestii poniesionych do tej pory wydatkach na realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego.