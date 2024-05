Emerytura księży w Polsce

Wysokość świadczeń otrzymywanych przez duchownych zależy przede wszystkim od stanowiska, jakie zajmowali kościele. Księża otrzymują podwójną emeryturę. Pierwsza — wypłacana jest przez ZUS po ukończeniu 65. roku życia, a jej wysokość w dużym stopniu zależy od tego, czy duchowny zajmował się wyłącznie działalnością duszpasterską (wówczas odprowadza 20 proc. składki ZUS, a pozostałe 80 proc. opłacane jest z Funduszu Kościelnego), czy pracował na umowie o pracę np. jako katecheta czy kapelan i odprowadzał pełne składki. Druga wypłacana jest przez Fundusz Kościelny, gdy duchowny skończy 75 lat. W obu przypadkach środki pochodzą de facto z budżetu państwa, a więc także z naszych kieszeni.

W przypadku księży, którzy odprowadzali składki od najniższej krajowej pensji, ich emerytura z ZUS będzie wynosiła około 1,6 tys. zł. Ale na przykład księża pracujący w szkołach, na uczelniach już tak niskich świadczeń nie mają. Przy średnich zarobkach i emerytura będzie średnia - na poziomie 2,5 tys. zł. Wysokość dodatkowej emerytury wypłacanej duchownym z Funduszu Kościelnego szacuje się na ok. 2,5 tys. zł. Biskupi najczęściej otrzymują emerytury w wysokości 10 tys. zł brutto, a pozostali księża dwa razy mniej - 5 tys. zł brutto.

Ksiądz rekordzista pobiera co miesiąc ponad 20 tys. zł

W najbliższych miesiącach na emeryturę przejdą abp Marek Jędraszewski i abp Stanisław Gądecki. Obydwaj mogą liczyć na emeryturę w wysokości co najmniej 10 tys. zł brutto. - pisze onet.pl. Jednym z rekordzistów, jeżeli chodzi o wysokość świadczenia emerytalnego, jest abp Sławoj Leszek Głódź, który co miesiąc otrzymuje ok. 23 tys. zł. Na tę kwotę składa się emerytura kościelna (ok. 5 tys. zł) i generalska (ok. 18 tys. zł). Arcybiskup ma też zapewnione środki na wyżywienie i zakwaterowanie.

