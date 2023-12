Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku?

Zamrożenie cen prądu – co postanowi nowy rząd?

Na początku grudnia sejm odrzucił projekt Morawieckiego, zakładający przedłużenie zamrożenia cen prądu na cały 2024 r. Miało to kosztować ok 30 mld zł.

Zamiast tego nowy rząd przedłużył osłony na ceny prądu do końca czerwca, to ok. 15 mld więcej dla budżetu.

Można jedynie spekulować, czy planowane jest całkowite wygaszenie osłon cenowych od lipca, czy utrzymanie tarczy w mniejszym zakresie. Pozostawienie dofinansowania w obecnej formie nie jest całkowicie wykluczone ale wydaje się mało prawdopodobne.

Przyszłość cen prądu w drugiej połowie 2024 r.

– Na pół roku przedłużamy mrożenie cen. Na tyle znaleźliśmy na ten moment pieniądze w budżecie. (…) Na razie mamy pół roku, by przygotować rozwiązania, które pomogą nam wychodzić z tej formy wsparcia w stabilizację cen. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, by Polacy mogli korzystać z taniego i czystego prądu – zadeklarowała minister Paulina Hennig-Kloska w Polsat News.

Przytoczona wypowiedź wskazuje, że rząd chciałby, aby dalszy spadek cen energii rozwiązał kwestię wysokich rachunków. Jednocześnie rada ministrów wołałaby uniknąć drastycznego wzrostu opłat za prąd z dnia na dzień. Gdyby rząd nie zdecydował się na żadne osłony w drugim półroczu, to miesięczne rachunki za prąd mogą pójść w górę o więcej niż 50%.

