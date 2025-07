Ile zapłacimy za tankowanie w przyszłym tygodniu? Złe wieści dla kierowców

Jak wynika z analiz Reflex w ubiegłym tygodniu ceny paliw doszło do nieznacznych spadków cen benzyny i LPG, podrożała za to paliwo do silników diesla. Według prognoz tendencja się utrzyma i olej napędowy będzie drożał, a ceny benzyny i autogazu się ustabilizują.

