Ceny leczenia zębów w 2026 roku znacząco wzrosły, zależnie od lokalizacji, doświadczenia dentysty i skomplikowania zabiegu.

Podstawowe usługi, jak badanie czy wypełnienia, są coraz droższe, a leczenie kanałowe to koszt rzędu 800-1900 zł.

Profilaktyka (np. skaling za 200-300 zł) pozwala uniknąć wyższych kosztów, ale implanty i stomatologia estetyczna to już wydatki kilku tysięcy.

NFZ oferuje podstawowe świadczenia (badanie, skaling), co jest realną alternatywą dla drogiego leczenia prywatnego.

Ceny leczenia zębów – co wpływa na rachunek u dentysty

Na przestrzeni 2025 i 2026 roku stawki w gabinetach stomatologicznych wyraźnie wzrosły. Jednym z kluczowych czynników jest lokalizacja gabinetu – w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ceny są zauważalnie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Dla porównania piaskowanie zębów na Podkarpaciu kosztuje około 110–130 zł, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim nawet 150 zł.

Znaczenie ma także doświadczenie stomatologa, renoma kliniki oraz stopień zaawansowania zabiegu. Im bardziej skomplikowane leczenie – jak endodoncja pod mikroskopem czy implantologia – tym wyższy koszt. Na cenę wpływa również jakość materiałów, z których wykonuje się wypełnienia, korony lub implanty.

Leczenie próchnicy i przeglądy stomatologiczne – aktualne ceny

Podstawowe usługi nadal pozostają najczęściej wybierane, choć i one drożeją. Badanie stomatologiczne kosztuje od 80 do 200 zł, a znieczulenie od 50 do 150 zł. Za wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne pacjenci płacą średnio:

* 300–400 zł za jedną powierzchnię,

* 400–450 zł za dwie powierzchnie,

* do 550 zł przy rozległym ubytku.

Leczenie kanałowe w 2026 roku – ceny endodoncji

Leczenie kanałowe to jeden z najdroższych, ale często niezbędnych zabiegów. W 2026 roku koszt wynosi od 800 do 1900 zł, w zależności od liczby kanałów. Dodatkowo leczenie pod mikroskopem to około 355 zł za kanał. Jeszcze więcej zapłacisz za powtórne leczenie kanałowe, które w przypadku zębów trzonowych może kosztować nawet 2050 zł.

Profilaktyka i higienizacja zębów – ile kosztuje zapobieganie problemom

Regularna higienizacja to sposób na ograniczenie kosztownych zabiegów w przyszłości. Skaling i piaskowanie to wydatek rzędu 200–300 zł, natomiast pakiet higienizacyjny kosztuje od 250 do 450 zł. Fluoryzacja to kolejne 150–250 zł.

Stomatologia estetyczna i protetyka – ceny usług w 2026

Popularne wybielanie zębów kosztuje od 1000 do 1350 zł w gabinecie lub około 1100–1200 zł przy metodzie nakładkowej. W protetyce ceny są jeszcze wyższe:

* korona pełnoceramiczna – 1800–2500 zł,

* licówka – do 2000 zł,

*proteza szkieletowa – nawet 4500 zł.

Implanty zębów – najdroższa inwestycja w uśmiech

Implantologia pozostaje jednym z najdroższych obszarów stomatologii. Samo wszczepienie implantu to koszt 3000–4000 zł, a z koroną nawet 8000 zł.

leczenie zębów na NFZ czy prywatnie

Choć wielu pacjentów wybiera prywatne leczenie, NFZ nadal oferuje podstawowe świadczenia, w tym badanie kontrolne i skaling raz w roku. Coraz częściej stosowane są także estetyczne wypełnienia światłoutwardzalne, co czyni leczenie publiczne realną alternatywą. Regularne wizyty i profilaktyka pozwalają ograniczyć wysokie koszty w przyszłości.

