- Ceny leczenia zębów w 2026 roku znacząco wzrosły, zależnie od lokalizacji, doświadczenia dentysty i skomplikowania zabiegu.
- Podstawowe usługi, jak badanie czy wypełnienia, są coraz droższe, a leczenie kanałowe to koszt rzędu 800-1900 zł.
- Profilaktyka (np. skaling za 200-300 zł) pozwala uniknąć wyższych kosztów, ale implanty i stomatologia estetyczna to już wydatki kilku tysięcy.
- NFZ oferuje podstawowe świadczenia (badanie, skaling), co jest realną alternatywą dla drogiego leczenia prywatnego.
Ceny leczenia zębów – co wpływa na rachunek u dentysty
Na przestrzeni 2025 i 2026 roku stawki w gabinetach stomatologicznych wyraźnie wzrosły. Jednym z kluczowych czynników jest lokalizacja gabinetu – w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ceny są zauważalnie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Dla porównania piaskowanie zębów na Podkarpaciu kosztuje około 110–130 zł, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim nawet 150 zł.
Znaczenie ma także doświadczenie stomatologa, renoma kliniki oraz stopień zaawansowania zabiegu. Im bardziej skomplikowane leczenie – jak endodoncja pod mikroskopem czy implantologia – tym wyższy koszt. Na cenę wpływa również jakość materiałów, z których wykonuje się wypełnienia, korony lub implanty.
Leczenie próchnicy i przeglądy stomatologiczne – aktualne ceny
Podstawowe usługi nadal pozostają najczęściej wybierane, choć i one drożeją. Badanie stomatologiczne kosztuje od 80 do 200 zł, a znieczulenie od 50 do 150 zł. Za wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne pacjenci płacą średnio:
* 300–400 zł za jedną powierzchnię,
* 400–450 zł za dwie powierzchnie,
* do 550 zł przy rozległym ubytku.
Leczenie kanałowe w 2026 roku – ceny endodoncji
Leczenie kanałowe to jeden z najdroższych, ale często niezbędnych zabiegów. W 2026 roku koszt wynosi od 800 do 1900 zł, w zależności od liczby kanałów. Dodatkowo leczenie pod mikroskopem to około 355 zł za kanał. Jeszcze więcej zapłacisz za powtórne leczenie kanałowe, które w przypadku zębów trzonowych może kosztować nawet 2050 zł.
Profilaktyka i higienizacja zębów – ile kosztuje zapobieganie problemom
Regularna higienizacja to sposób na ograniczenie kosztownych zabiegów w przyszłości. Skaling i piaskowanie to wydatek rzędu 200–300 zł, natomiast pakiet higienizacyjny kosztuje od 250 do 450 zł. Fluoryzacja to kolejne 150–250 zł.
Stomatologia estetyczna i protetyka – ceny usług w 2026
Popularne wybielanie zębów kosztuje od 1000 do 1350 zł w gabinecie lub około 1100–1200 zł przy metodzie nakładkowej. W protetyce ceny są jeszcze wyższe:
* korona pełnoceramiczna – 1800–2500 zł,
* licówka – do 2000 zł,
*proteza szkieletowa – nawet 4500 zł.
Implanty zębów – najdroższa inwestycja w uśmiech
Implantologia pozostaje jednym z najdroższych obszarów stomatologii. Samo wszczepienie implantu to koszt 3000–4000 zł, a z koroną nawet 8000 zł.
leczenie zębów na NFZ czy prywatnie
Choć wielu pacjentów wybiera prywatne leczenie, NFZ nadal oferuje podstawowe świadczenia, w tym badanie kontrolne i skaling raz w roku. Coraz częściej stosowane są także estetyczne wypełnienia światłoutwardzalne, co czyni leczenie publiczne realną alternatywą. Regularne wizyty i profilaktyka pozwalają ograniczyć wysokie koszty w przyszłości.